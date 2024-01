»Na mednarodnih plovnih poteh je eksplodiralo brezpilotno površinsko plovilo (USV). Na srečo ni zadelo nobene ladje, tudi žrtev ni bilo,« je po poročanju AFP povedal viceadmiral Brad Cooper, poveljnik ameriških pomorskih sil na Bližnjem vzhodu.

Po njegovih besedah je bil to že 25. napad na trgovska plovila v južnem delu Rdečega morja in Adenskega zaliva od 18. novembra. Zaradi povečanega števila napadov na tem strateškem območju so se nekateri lastniki velikih trgovskih ladij začeli izogibati Rdečemu morju, kar je povečalo stroške prevoza.

ZDA so iz tega razloga prejšnji mesec ustanovile večnacionalno pomorsko koalicijo za zaščito ladijskega prometa pred napadi hutijev, ki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi napadajo plovila in ogrožajo tranzitno pot v Rdečem morju, po kateri poteka do 12 odstotkov svetovne trgovine.

»Od začetka operacije smo skupaj z našimi partnerji sestrelili 11 brezpilotnih letalnikov, dve manevrirni raketi in šest protiladijskih balističnih raket, ter potopili tri čolne,« je povedal Cooper.

Izstrelitev eksplozivnega drona je sledila sredinemu pozivu ZDA in enajstih zavezniških držav, ki so v sredo posvarile jemenske hutije pred posledicami, če ne bodo nemudoma prenehali napadati ladij v Rdečem morju. Kljub temu za zdaj ne kaže, da bi jemenske upornike s tem odvrnili od nadaljnjih napadov.