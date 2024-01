Le kako je vedel?

Priznamo, da smo v uredništvu rubrike N. N. minule dni sprejemali medsebojne stave: bo zapora Dunajske ceste povzročila prometni kolaps v središču prestolnice ali ne? No, kot pišemo na naslovni in osrednjih straneh časopisa, prometnega infarkta v mestu vsaj prvi dan zapore ni bilo. Člani rubrike, ki so stavili na ne-gnečo in so zdaj pobrali smetano, so nam tudi zaupali, zakaj so svoje imetje položili na takšne stave.