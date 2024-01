Slapar se je rodil 10. marca 1945 v Stražišču pri Kranju, kjer je tudi živel in ustvarjal. Najprej je študiral gradbeništvo, nato se je preusmeril v grafično industrijo, kasneje pa se je kot grafik popolnoma predal likovni umetnosti. Najpomembnejši pečat je Slapar pustil v likovni umetnosti. Kot navaja spletni leksikon Obrazi slovenskih pokrajin, je njegovo likovno delovanje izhajalo iz grafičnega oblikovanja, kjer je vedno znova preizkušal nove tehnične in oblikovne rešitve. Pritegnili so ga principi op-arta in geometrijske abstrakcije. Poteze s čopičem je zavestno nadomestil z abstraktno organizacijo likovne ploskve in se pri nekaterih projektih oziral po avantgardističnih likovnih principih. Leta 1977 je izdelal likovno delo Galaksija, s katerim se je uvrstil v sam vrh umetnikov geometrijske abstrakcije. Narisal je največjo risbo na papirju na območju nekdanje skupne države. Pri tem je uporabljal različne risarske pripomočke, kot so šablone, krivuljniki in posebna peresa za risanje s tušem –​ rapidografi. Prvotno originalno risbo s črnim tušem je kranjska občina podarila predsedniku Titu ob njegovem prvomajskem obisku mesta Kranj in proslave na Joštu. Risbo danes hranijo v Muzeju novejše zgodovine v Beogradu, leta 2022 pa je bila njena pomanjšana različica predstavljena v Cankarjevem domu v okviru cikla razstav Likovni kritiki izbirajo. sta