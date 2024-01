Nemški mediji so zadnji teden polni zgodb o nasilni smrti petnajstletnice. Prejšnjo sredo se je z njo v lokalnem gozdu v Ulmu dobil njen prav tako petnajst let star fant Manuel, s katerim sta bila že nekaj časa par. »Tam jo je davil, vse dokler se ni nehala upirati. Domneval je, da je umrla. Pustil jo je kar tam, na gozdni stezi, sam pa je pobegnil. Okoli polnoči je vendarle poklical policijo in povedal, kaj je storil. Podal jim je tudi natančno lokacijo napada,« so poročali lokalni mediji. Kmalu zatem so ga v bližini aretirali. Ni se upiral.

Najstnico so v gozdu našli živo, njeno življenje je viselo na nitki. »Bila je v kritičnem stanju, odpeljali so jo v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je možgansko mrtva. Prvega januarja so jo odklopili z aparatov, s katerimi so jo zadnje dni ohranjali pri življenju,« pa se nemški mediji naslanjajo na neimenovane vire blizu preiskave. Zdravniki naj bi že ob prejemu v bolnišnico na vratu žrtve opazili vidne poškodbe, imela pa naj bi tudi številne obrambne poškodbe, ki jih je predvidoma dobila v boju za življenje.

Ubijal tudi njegov oče

Po rokah je bil ranjen tudi najstniški napadalec, ob klicu na pomoč in aretaciji pa je bil po navedbah prič dezorientiran. Očitajo mu uboj, kljub mladosti mu grozi do deset let zapora. Po poročanju lokalnih medijev je tožilstvo že odredilo sodnega izvedenca psihiatrične stroke, ki bo ugotavljal, v kakšnem duševnem stanju je 15-letnik in v kakšnem je dejanje storil, policija pa obenem še po koščkih sestavlja dogajanje tistega usodnega večera. Pregledujejo telefone, da bi ugotovili, ali se je dvojica zadnje čase kaj prepirala. Družbena omrežja so sicer še vedno polna fotografij in posnetkov, na katerih sta ljubeča drug do drugega. Preiskovalci čakajo na analizo toksikološkega stanja osumljenca, ki bo pokazala, ali je bil v času napada na dekle morebiti pijan ali pod vplivom drog. Po navedbah policije je ob klicu na pomoč priznal svoje dejanje, uradno pa naj ga še ne bi zaslišali. Tako tudi še ni znan motiv za napad. Nemški mediji sicer poročajo, da je bil bolestno ljubosumen, da je punci »zameril« njeno po njegovem mnenju provokativno oblačenje, a ga je imela vsemu temu navkljub zelo rada. Vedela je, da ima družinske težave, ob strani mu je stala v najhujših trenutkih.

Ti so bili aprila lani, ko je njegov 41-letni oče, gre za srbskega državljana, ki živi v Nemčiji, v istem kraju na šolskem dvorišču z nožem ubil svojo sedemletno hčer. Potem je poklical policijo in povedal, kaj je storil. Mediji izpostavljajo grozljive podrobnosti obeh dejanj. Izkazalo se je, da je moški na velikonočni ponedeljek lani deklico peljal do šole, da bi se na igrišču igrala indijance. Roke ji zavezal na hrbtu, nato pa ji prerezal vrat. Kasneje je komentiral, da »mu je vera naložila žrtvovanje tistega, ki ga ima najraje na svetu«. Izbiral je med štirimi otroki, starimi med sedem in osemnajst let. Pred le nekaj tedni je sodišče odločilo, da je bil zaradi shizofrenije neprišteven, ter mu odredilo obvezno zdravljenje v psihiatrični bolnišnici.