Swiftova naj bi se sprva strinjala z nastopom in naj bi povabilo tudi sprejela, vendar pa je svojo odličitev kmalu za tem preklicala, saj naj bi šlo za nastop, ki bi lahko povzročil dodatna »geopolitična tveganja«.

Tajvan je pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami 13. januarja, ki jih Kitajska v propagandi državnih medijev močno izpostavlja kot izbiro med vojno in mirom, na preži.

Otok je samoupraven in ima demokratično izvoljeno upravo, vendar ga Peking razglaša za separatistično provinco. Kitajski predsednik Xi Jinping je v novoletnem nagovoru ponovno obljubil, da bo dosegel »ponovno združitev« z otokom - in že prej zagrozil, da bo to po potrebi storil s silo.

Jaw, ki je sam goreč podpornik ponovne združitve s Kitajsko, je tajvansko vlado obtožil, da se bo tuji kulturni kapital vse bolj »bal« nastopov na otoku. Ministrstvo za kulturo pa se je odzvalo na Shaw-kongove obtožbe in sporočilo, da je v južnem mestu Kaohsiung nastopilo več uglednih mednarodnih umetnikov, med drugimi tudi Coldplay in K-pop skupina Blackpink.

»Vse to je najboljši dokaz, da besede podpredsedniškega kandidata niso resnične,« so zapisali v sporočilu za javnost s tajvanskega ministrstva za kulturo.

Župan Kaohsiunga Chen Chi-mai je v torek dejal, da so Shaw-kongove trditve »manipulativne in destruktivne« in da jih je izrekel le zato, da bi manipuliral z volivci.

Eras Tour naprej na Japonskem in v Singapurju

Swiftova bo azijski del turneje Eras Tour začela februarja z nastopi na Japonskem in v Singapurju, Tajvan in celinsko Kitajsko pa bo izpustila.

Tajvan je sporočil, da se pred volitvami 13. januarja pripravlja na domače in tuje politične manipulacije, saj se je povečala kitajska vojaška dejavnost tako v njihovi okolici, kot tudi v zračnem prostoru.

Peking, ki trdi, da je otok del njegovega ozemlja, je svojo jezo usmeril proti predsedniškemu kandidatu vladajoče Demokratične napredne stranke (DPP) Lai Ching-tu, ki ga je označil za separatista in zavrnil njegove pozive k pogovorom s Pekingom.