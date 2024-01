Nepreslišano: Matjaž Gruden, kolumnist

Vendarle imamo, vsaj v demokracijah, volivci še vedno moč, da dosežemo spremembe. Ne poslušajte tistih, ki tulijo, da so vsi isti. Ker niso. Pa čeprav nihče ni brez napak. Napravite si svoj priročnik. In z njim najprej ocenite sami sebe in svoje vrednote, znanja in ravnanja. Pri oceni lastnih demokratičnih kompetenc bodite zahtevni in kritični. Za empatijo ni dovolj, da jo čutimo zgolj do sebe in do svojih. In če ste eden izmed tistih, ki do vsega, kar slišijo od znanstvenika, zdravnika ali preberejo v časopisu, avtomatično in brez premisleka zavzamejo diametralno nasprotno stališče, potem niste kritični mislec, ampak bedak. Pa brez zamere. Potem pa enake kriterije uporabite še za izbiro ljudi, ki jim boste na volitvah zaupali svoj glas.