Evro: politični uspeh in gospodarski polom?

S 1. januarjem je evro praznoval 25 let obstoja. V skupni izjavi so predsedniki evropskih institucij napisali hvalnico, da je bil evro velik uspeh, ker je EU dal stabilnost, rast, delovna mesta, enotnost in celo več suverenosti. Toda ali ta politična izjava evrokratov res drži, če jo soočimo z dejstvi in številkami?