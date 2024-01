Kot so v Slovenskih novicah opozorili svojo bralno skupnost, je bil sv. Silvester, po katerem je zadnji dan v letu dobil ime, papež. Rodil se je v 3. stoletju v Rimu, umrl pa 31. decembra 335 prav tako v Rimu. Legenda pravi, da je bika, ki naj bi ga usmrtil neki judovski čarodej, obudil v življenje, zato je večinoma upodobljen v papeškem ogrinjalu oziroma ornatu, njegovi atributi pa so palica, knjiga, oljčna vejica, zmaj ali bik. Na nekaterih podobah pa drži tudi ključ, s katerim odklene novo leto, v katero je letos del naše zvezdniške ekipe dobesedno poskakal. Vsaj to velja za politika in nadobudnega kmeta Franca Kanglerja, ki so mu speli slavo v taistem sredstvu javnega obveščanja. Kot so poudarili v uvodu z videoposnetkom ovekovečenega podviga, se vse več pogumnih Slovencev vsako leto 1. januarja poda v morje. Med njimi je bil letos tudi Franc Kangler, ki je novoletni podvig ponosno razkazoval na medmrežju. »Vse dobro vam želim v letu 2024. Ker je pa to 1. januar, je značilno, da tam okoli 12. ure skočiš v morje pa tisto, kar je bilo v lanskem letu slabo, ohladiš pa malo se pripraviš za leto 2024,« je navrgel Kangler, preden je herojsko zaplaval v morju. Ko je že bil v vodi, je še pripomnil, da niti ni tako slabo. Niso pa zapisovalci zgodb pozabili omeniti, da niti ni bilo prvič, da se je Kangler na prvi januarski dan hladil v morju, saj je to storil že leta 2022, lahko pa, da še kdaj, so dodali.

Nadvse samozavestno se je letu 2024 v objem pognal tudi Jan Plestenjak, ki je za silvestrovo sicer še nastopil v Kopru, potem pa se je takoj umaknil v enoletno hibernacijo, kar zadeva nastope po domovini in pogovarjanje po telefonu. Kot je namreč razodel za revijo Naša žena / Ženska, je skoval načrt, da januarja za tri mesece ugasne pametni telefon in si kupi navadnega. »Zadnjič sem preveril, koliko časa sem bil na telefonu, in sem bil štiri ure. Bil sem šokiran. Potem sem vprašal znanko, koliko časa je bila ona, pa mi je rekla, da osem ur. Koliko življenja zapravljamo na teh telefonih! Res ga moram odložiti. Ugasniti. Izklopiti,« je o svoji digitalni dekontaminaciji, kot jo je poimenoval, povedal strunjanski trubadur in dodal, da to zahteva veliko poguma. »Samo klici in sporočila. Rad bi se digitalno dekontaminiral. In se malo umaknil s tržišča in se potem spet vrnil. Ne vem, ali je pametno, moraš biti kar pogumen za to. Se je treba potem vrniti. Jaz pač delam v največjih dvoranah in je tako in tako znanstvena fantastika, da imam največje koncerte na dvomilijonskem trgu že dvajset let. Trga ne smeš prenasičiti s sabo. Moraš se umakniti. Je pa to zahtevno,« je o trdi letošnji preizkušnji razglabljal Plestenjak.

Jure Godler za silvestrovo v pižami

Jan je opolnoči še stal na odru, glasbenik, skladatelj, televizijski voditelj in pisatelj Jure Godler pa je ob tej uri nase že navlekel spalno opravo. »Silvestrovo preživim v pižami. Če sem iskren, novega leta nikoli, ne da ga ne praznujem, ampak nikoli se ne zabavam takrat, ker moram naslednje jutro ujeti koncert dunajskih filharmonikov. Ker če se odpre kakšna buteljka, jaz koncerta ne bom videl. Zato grem relativno zgodaj spat. Verjetno bolj zgodaj kot tisti, ki tam igrajo,« je razkril Godler in še primaknil, da to, da tega koncerta nikoli ne zamudi, pripisuje predvsem tradiciji. »Vedno sem to gledal z babico. Od leta 1988 ali 1989 vsako leto prvega januarja. Navada je železna srajca. Nekako mi je prišlo v kri. In ne bi mogel brez tega. Kljub temu da izgledam zblojen, sem kar človek ceremonije in tradicije na nek način,« je povedal Godler.

Medtem ko je na prvega leta dan Jure poslušal dunajske valčke, je po Sloveniji že vršalo od navdušenja nad klasično slovensko žalostinko s pridihom ritmov iz Grčije in Dalmacije v obliki nove pesmi neprekosljive Tanje Žagar. »Že kar nekaj časa je minilo, odkar je Tanja Žagar nazadnje izdala pesem. Verjetno je temu botrovalo tudi, da je skrbna mamica dvema otrokoma in tudi izjemna gospodinja, ki se odlično znajde v kuhinji. No, že pred novim letom je obljubila, da pripravlja novoletno darilo. Novo pesem. Izdala jo je včeraj in nosi prekrasen naslov – 'Vse za ljubezen',« pa je sestavek, s katerim so 1. januarja razvedrili malikovalce glasbenega opusa Tanje Žagar na portalu TočnoTo.

V studio se je zaprl še en slovenski superzvezdnik, Luka Basi Prikeržnik. Le da Luka ne bo glasbeno zadovoljeval slovenskega trga, temveč se je odločil, da si z dalmatinskim melosom pokori še nemški trg. Kot so navdušeno obelodanili v reviji Lady, so bili do zdaj vajeni, da koroški veseljak občinstvo navdušuje predvsem v hrvaškem jeziku, a to bo zdaj drugače, so pripomnili. »Odmevni rezultati so dvignili apetite in pevec si je zadal v prihodnje osvojiti nemško govoreči trg. Novoletne zaobljube so jasne in obetajoče, zato si je postavni očka že zavihal rokave. Z ekipo se je posvetil snemanju pesmi v nemščini in kot smo izvedeli, mu gre odlično z jezika,« so opozorili vseobčo nemško govorečo skupnost v Sloveniji in Slovence na začasnem delu v teh koncih sveta.

Vili Resnik je navdušen smučar

Medtem ko nemško govoreči trg še čaka na prve Basijeve nemške pesmi, so imeli plačniki položnic javnega zavoda RTV Slovenija priložnost spoznati bogat igralski talent predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je nastopila v silvestrski epizodi oddaje Kaj dogaja. »Za vrhunec leta sta si iz oči v oči zrli dve samozavestni dami. Na prvi pogled sta si sumljivo podobni. Igralka in imitatorka Alenka Marinič je končno spoznala Urško Klakočar Zupančič,« so zapisali popisovalci zgodb revije Suzy ob nastopu predsednice državnega zbora v satirični oddaji in jo nagradili s tem, kot so poudarili z mastnim tiskom, da se je predsednica državnega zbora izkazala tudi z igralskim talentom. »Strašno rada se smejim na svoj račun in zavedam se, da gre za svojevrstno čast, če si del tako izvirne ideje. Pobliže sem spoznala, kako nastaja satirična mojstrovina, in dala celo nekaj nasvetov,« pa je o svojem prvem nastopu v razvedrilni shemi državne televizije razložila Klakočar-Zupančičeva.

Zdaj pa na smučarske strmine, kjer nas že čakajo junaki zasneženega planinskega raja. Kot so v uvodu razložili snovalci ankete v reviji Lady, smo Slovenci smučarski narod in številni si še vedno radi privoščijo zimske radosti na snegu, kljub temu da smučanje postaja prestižen šport, saj so cene vozovnic čedalje višje. Vendar je takšnih, ki se niso pripravljeni odreči smučariji, še kar nekaj. Med njimi se je znašel navdušeni smučar, kot se je opisal pred javnostjo, Vili Resnik. »Postalo je drago, a bomo raje pri čem drugem malo bolj varčni. Bele strmine mi dajo posebno energijo. Kaj je lepšega kot iz megle v dolini pobegniti na s soncem obsijana smučišča. Veselim se tednov, ki so pred nami,« je oznanil Resnik. Podobno kot on razmišlja še Jernej Kuntner, ki se je prav tako kot Resnik uvrstil med strastne smučarje. »Pogosto skočim na hitro na Krvavec, ko pa imam dovolj časa, se odpravim v sosednjo Avstrijo. Najbolj mi je pri srcu Kitzbühel, kjer je karta res draga, a mi njihova smučišča za višjo ceno ponudijo veliko več. V bližini je tudi več manjših smučišč, ki jih obiskujejo večinoma domačini, in lahko za majhen denar lepo smučamo,« je razložil Kuntner.