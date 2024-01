Ob strogih varnostnih ukrepih so krsto z njegovimi in posmrtnimi ostanki še dveh ubitih sodelavcev prepeljali iz mošeje na pokopališče v palestinskem taborišču Šatila na jugu libanonske prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Množica je vzklikala »Svoboda Palestini« ter »Smrt Ameriki in Izraelu«. Pozivala je Hamas, naj se maščuje za njegovo smrt in za smrt petih drugih članov gibanja.

Al Arouri, namestnik političnega vodje Hamasa, je bil skupaj s šestimi drugimi vodilnimi predstavniki te organizacije v torek zvečer ubit v napadu v predmestju Bejruta, ki je trdnjava libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah. Atentat je sprožil bojazni pred nadaljnjo širitvijo konflikta.

Izrael sicer uradno ni prevzel odgovornosti za napad, ki naj bi ga izvedel z brezpilotnim letalom. Kot danes poročajo nekateri izraelski mediji, pa naj bi napad izvedlo izraelsko vojaško letalo.

V napadu z dronom v Iraku ubita pripadnika proiranske milice

Medtem sta bila v napadu z dronom v Bagdadu danes ubita dva pripadnika Hašeda al Šabija, proiranske koalicije nekdanjih paravojaških skupin, ki je integrirana v iraško vojsko. Ta je za napad okrivila mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA, je sporočil urad iraškega premierja Mohameda Šie al Sudanija in napad označil za nevarno eskalacijo.

"Dron je bil usmerjen na logistični sedež Hašeda al Šabija," je dejal iraški uradnik, ki ni želel biti imenovan, in dodal, da sta bila ubita dva pripadnika proiranske koalicije, še sedem ljudi pa je bilo ranjenih. Neimenovani predstavnik Hašeda al Šabija je nato potrdil število žrtev napada in opozoril, da za njim stojijo ZDA.

Tudi iraške oborožene sile so za napad okrivile mednarodno koalicijo pod vodstvom ZDA, je sporočil urad iraškega premierja. Harakat al Nujaba, ena od frakcij znotraj proiranske koalicije, pa je sporočila, da je bil v napadu ubit namestnik poveljnika operacij v Bagdadu, Muštak Talib al Saidi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas postaja v regiji vse bolj napeto, saj se med drugim krepijo tudi napadi proiranskih skupin proti ameriškim silam v Iraku in Siriji. Washington je od sredine oktobra naštel že več kot sto napadov na svoje sile v Iraku in Siriji z raketami in droni.

Izraelska vojska nadaljevala napade na jug Libanona in Gazo

V izraelskih napadih na jug Libanona so bili ponoči ubiti štirje borci šiitskega oboroženega gibanja Hezbolah. Po navedbah vira blizu gibanja je med žrtvami tudi eden od lokalnih vodij Hezbolaha. Izrael je napade ponoči izvedel tudi na Gazo, kjer je bilo ubitih več deset ljudi, več kot sto pa ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi.

Po navedbah libanonskih medijev so bili štirje borci Hezbolaha ubiti v vasi blizu meje z Izraelom. V napadih, ki so sledili torkovemu atentatu na namestnika vodje skrajnega palestinskega gibanja Hamas Saleha al Arurija v Bejrutu, je bilo poškodovanih tudi več hiš.

Na meji med Libanonom in Izraelom sicer pogosto prihaja do spopadov. Ti so se okrepili, odkar se je 7. oktobra na območju Gaze začela vojna med Izraelom in Hamasom. Od začetka sovražnosti je bilo na libanonski strani ubitih 175 ljudi, večinoma borcev Hezbolaha, in tudi več kot 20 civilistov, od tega trije novinarji, navaja francoska tiskovna agencija AFP. V napadih Hezbolaha na sever Izraela pa je bilo po podatkih izraelskih oblasti ubitih devet vojakov in pet civilistov.

Izrael je ponoči nadaljeval tudi napade na območju Gaze. Po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje je bilo ubitih več deset ljudi, več kot sto pa je bilo ranjenih. V kraju Al Mavasi, ki leži zahodno od mesta Han Junis na jugu Gaze, je bilo v izraelskem bombardiranju hiše ubitih najmanj 14 ljudi, od tega devet otrok. Ruševine poškodovane hiše so padle na bližnje šotore in ranile več deset ljudi, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Po navedbah palestinskih medijev je Izrael bombardiral tudi hiše v begunskem taborišču Al Magazi in vasi Al Masdar v osrednjem delu enklave, pri čemer naj bi bilo ubitih več deset ljudi, poroča britanski BBC. Tarča izraelskega napada je bil znova tudi sedež palestinskega Rdečega polmeseca v Han Junisu. Napad je terjal eno smrtno žrtev, šest ljudi pa je bilo ranjenih. Eksplozije so ponoči odjeknile še v mestu Rafa.

Od začetka vojne v Gazi pred skoraj tremi meseci je po navedbah zdravstvenih oblasti v Gazi umrlo že 22.313 Palestincev, več kot 57.000 jih je bilo ranjenih.

Blinken danes znova na Bližnji vzhod

Ameriški zunanji minister Antony Blinken bo danes znova obiskal Bližnji vzhod, medtem ko se krepijo strahovi, da bi se lahko izraelska vojna v Gazi razširila na celotno regijo. Gre za četrti obisk ameriškega državnega sekretarja v regiji od začetka vojne, podrobnosti programa niso znane, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški uradnik, ki je želel ostati neimenovan, je potrdil pot, a ni razkril podrobnosti. Potrdil je le, da bo Blinken v okviru svoje poti obiskal Izrael.

Obisk so napovedali dan po dvojni eksploziji v Iranu, ki je terjala najmanj 95 življenj, 200 ljudi pa je bilo ranjenih. Teheran je za napad hitro okrivil ZDA in Izrael. Washington je sicer zanikal, da bi bila katera od omenjenih držav vpletena v napad. Je pa ameriški predstavnik za AFP dejal, da je bil torkov napad v Bejrutu, v katerem je bil ubit namestnik vodje palestinskega gibanja Hamas Saleh al Aruri, delo Izraela.

Govorec State Departmenta Matthew Miller je pred obiskom Blinkna posvaril pred širjenjem konflikta v regiji. »To ni v interesu nikogar, niti v interesu kakšne države v regiji, niti v interesu kakšne države v svetu, da se ta konflikt zaostri še bolj kot trenutno je,« je povedal.

Poleg vojne v Gazi so se namreč razmere zaostrile tudi na meji med Izraelom in Libanonom, kjer od začetka vojne poteka redno obstreljevanje. Dodatno so se okrepile sovražnosti na območju Jemna, kjer ZDA z zavezniki grozijo uporniškem Hutijem pred posledicami, če ne bomo nehali napadati ladij v Rdečem morju.