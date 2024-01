Napoved se do danes še ni uresničila. Prometnega kolapsa, z izjemo malo večje gneče na križišču med Tivolsko in Masarykovo, ni bilo. Policisti so sicer pomagali usmerjati promet, ampak le do te mere, da so voznikom onemogočali vstop v že zapolnjeno križišče.

Iskanje bolj prevoznih poti, Janković je imel prav

»Pričakujemo tudi, da bodo vozniki iskali druge »bolj prevozne« poti, zato se bodo zastoji pojavili tudi tam, kjer jih zdaj ni bilo. Vsem voznikom svetujemo, naj v tem času za prihod v Ljubljano uporabljajo javna prevozna sredstva. Če to ni mogoče, pa naj se na pot odpravijo pravočasno, saj bodo za pot v mesto potrebovali več časa kot do zdaj,« so že prejšnji teden opozarjali na Policijski upravi Ljubljana.

Kljub opozorilom pa se je vsaj danes očitno uresničila napoved Ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je že prejšnji teden namignil in napovedal, da morda prometnega kolapsa sploh ne bo.

»Z gradnjo Emonike in prenovo Dunajske se bo tako povečalo tudi število tovornih vozil. Dve leti in pol bo življenje v okolici železniške postaje zelo težko. Mogoča pa nas bo vse to presenetilo in prometne gneče sploh ne bo,« je še povedal Janković.

Prazna Vilharjeva cesta

Tudi za Vilharjevo cesto, za katero se je napovedovalo, da bo deležna večje prometne obremenitve kot kdajkoli prej, ni do danes doletelo še nič hujšega. Cesta je bila večino dneva prazna, pretočnosti njenega prometa zato tudi niso dodatno usmerjali.

Prometnemu zastoju so se danes prebivalci Ljubljane in vsi tisti, ki v prestolnico dnevno migrirajo, izognili. Kakšna bo situacija v ponedeljek, ko se bo velika večina ljudi vrnila na svoja delovna mesta, pa bomo še videli.

