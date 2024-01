»Tega še nikoli ni naredil človek. Še pred nekaj leti so vsi mislili, da je to nemogoče,« je po poročanju časnika New York Times dejal Vince Clemente, predsednik organizacije, ki pripravlja svetovna prvenstva v klasičnem tetrisu. »Čestitke za ta izjemen dosežek, ki je v nasprotju z vsemi predpostavljenimi omejitvami te legendarne igre,« pa je dejala glavna izvršna direktorica podjetja Tetris Maya Rogers. Dodala je, da je to primeren dosežek pred letošnjo 40. obletnico prve izdaje legendarne igre.

Igro Tetris je leta 1984 razvil ruski računalniški inženir in oblikovalec videoiger Aleksej Pajitnov. Gre za preprosto in zelo zasvojljivo igro, v kateri igralci upravljajo in obračajo padajoče bloke kock, tako da se ti ujemajo med seboj. Ko je znotraj določenega prostora zapolnjena celotna linija kock, izgine, tako da ostane več prostora in časa za obračanje in sestavljanje naslednjih blokov.

Ko igralec napreduje po stopnjah, bloki kock različnih oblik padajo vse hitreje, kar se nadaljuje do 29. stopnje. Za slednjo je dolgo veljalo, da gre za zadnjo stopnjo pred koncem igre, ko kocke padajo prehitro, da bi se človek lahko odzval.

Nato je vrsta inovacij v zadnjih letih igralcem omogočila, da so presegli 29. stopnjo. Dosegli so točko, kjer sedaj že skoraj starodavna koda iz 80. let prejšnjega stoletja preneha delovati, igra pa se ustavi. To 157. stopnjo je doslej uspelo doseči le računalniku, sedaj pa je dosežek ponovil tudi 13-letni Willis.