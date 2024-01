V ruskem napadu na osrednjo ukrajinsko regijo Kirovograd je bila danes ubita ena oseba, osem pa je bilo ranjenih, je sporočil guverner Andrij Rajkovič, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruske sile so v sredo obstreljevale tudi enajst vasi v vzhodni regiji Doneck. »Ena oseba je bila ubita, tri pa so bile ranjene,« je sporočilo ukrajinsko notranje ministrstvo in dodalo, da so bile v napadu poškodovane številne stanovanjske stavbe, avtomobili in daljnovod.

Po navedbah ukrajinskih oblasti je medtem število smrtnih žrtev obsežnega petkovega ruskega napada na Kijev naraslo na 32, še 30 pa je bilo ranjenih. Skupno je bilo tako v petek v ruskem napadu na več ukrajinskih regij ubitih najmanj 55 ljudi, 170 pa ranjenih.

Rusija je v petek v napadih po vsej Ukrajini uporabila skupno 158 raket in brezpilotnih letal. Ukrajina se je nato odzvala z napadom na Belgorod, v katerem je umrlo 25 ljudi, Moskva pa ga je v Varnostnem svetu ZN označila za teroristično dejanje.