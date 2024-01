Prvi izdelek električnega vozila Xiaomi (Xiaomi EV) - težko pričakovani Xiaomi SU7, je bil "»vnaprej predstavljen«", s svojo zasnovo, zmogljivostjo, dosegom, varnostjo in drugimi podrobnostmi pa je bil globalno predstavljen. Xiaomi SU7, postavljen kot »polno zmogljiva limuzina z ekološko tehnologijo«, želi premakniti meje zmogljivosti, ekosistema in mobilnega pametnega prostora.

Ključni korak k zaprtju zanke pametnega ekosistema Človek x Avto x Dom

»Dovolite mi, da ob tej priložnosti citiram stavek kitajske poezije, 'S trdnimi koraki prestopamo dosoedanje omejitve,« je dejal Lei Jun, ustanovitelj, predsednik in izvršni direktor skupine Xiaomi, ki je dodal, da vstop Xiaomija v avtomobilsko industrijo pomeni pomemben preskok iz industrije pametnih telefonov in ključni korak k zaprtju zanke pametnega ekosistema 'Human x Car x Home' (Človek x Avto x Dom). Lei Jun je nadalje izrazil, da stoletna avtomobilska industrija danes ponuja le malo manevrskega prostora: »Xiaomi se je odločil, da bo vložil desetkrat, začenši z razvojem temeljnih temeljnih tehnologij, in se zavezal k izdelavi izjemnega vozila. Skozi 15 do 20 let truda, Xiaomi želi postati eden izmed petih najboljših svetovnih proizvajalcev avtomobilov.«

Ponovno definiranje tehnološkega sklopa avtomobilske industrije

Pametna električna vozila se usmerjajo k integraciji avtomobilske industrije s potrošniško elektroniko in inteligentnimi ekosistemi. Vključevanje tehnologij polnega sklada je nujen korak za razvoj industrije. Lei Jun je izjavil, da bo Xiaomi EV z integracijo industrijske proizvodnje, pametne programske opreme in umetne inteligence popolnoma na novo definiral avtomobilsko industrijo, kar pomeni pomemben preskok v njeni tehnološki pokrajini.

Xiaomi EV je zavezan pristopu od spodaj navzgor, začenši z razvojem temeljnih jedrnih tehnologij in poglobljenih neodvisnih raziskav v ključnih tehnoloških sektorjih. Z zavezanostjo k »desetkratni naložbi, vestni izdelavi odličnega avtomobila,« je Xiaomi EV vložil več kot 10 milijard CNY v začetno fazo raziskav in razvoja. Ekipo za raziskave in razvoj sestavlja več kot 3400 inženirjev in več kot tisoč tehničnih strokovnjakov na kritičnih področjih tako na Kitajskem kot v tujini. Ta konferenca je razkrila preboje v razvoju petih temeljnih tehnologij Xiaomi EV. V ključnih sektorjih, kot so E-Motor, Battery, Xiaomi Die-Casting, Xiaomi Pilot Autonomous Driving in Smart Cabin, so številne samorazvite tehnologije Xiaomi EV postale prve te vrste na svetovni ali domači ravni. To prikazuje Xiaomijevo 13-letno obsežno tehnološko kopičenje od njegove ustanovitve.

E-motor

Na konferenci je Xiaomi predstavil svoje neodvisno razvite in izdelane E-motorje, HyperEngine V6/V6s in HyperEngine V8s. Trije E-motorji, ki uporabljajo inovativne tehnologije, kot je tehnologija dvosmernega polnega hlajenja olja, zasnova oljnega tokokroga v obliki črke S in razporejena zasnova lamel iz silicijevega jekla, tekmujejo z zmogljivostjo tradicionalnih velikih pogonskih sklopov V8 in V6 iz obdobja motorjev z notranjim zgorevanjem, ki spodbujajo meje uspešnosti panoge v nove višine.

Predvsem HyperEngine V8s z največjo hitrostjo 27.200 vrt/min, 425kW izhodne moči in 635N·m največjega navora postavlja svetovni rekord za E-motorje. Da bi omogočil standard 27.200 vrtljajev na minuto, ki presega industrijski standard, HyperEngine V8s uporablja prvo ultra visoko trdno silicijevo jekleno ploščo v industriji z natezno trdnostjo 960 MPa, ki se ponaša s trdnostjo, ki več kot dvakrat presega običajne industrijske ponudbe.

Za zasnovo hlajenja ima HyperEngine V8s tehnologijo dvosmernega polnega hlajenja olja in zasnovo oljnega tokokroga v obliki črke S. Za stator je uporabljen dvociklični oljni krog, ki poveča površino odvajanja toplote za 100 % in doseže hladilni učinek do 20 °C. Medtem del rotorja uporablja patentiran oljni tokokrog v obliki črke S, ki poveča območje odvajanja toplote za 50 % in doseže hladilni učinek do 30 °C. Poleg tega imajo statorske silicijeve jeklene lamele "stopničasto" zamaknjeno zasnovo, ki dodatno poveča efektivno površino odvajanja toplote za dodatnih 7 %.

HyperEngine V8s je v razvoju in naj bi bil leta 2025 množično izdelan in implementiran v električna vozila Xiaomi.

E-motorji HyperEngine V6/V6s, ki jih je sam razvil Xiaomi, se ponašajo z vodilno vrtilno hitrostjo 21.000 vrtljajev na minuto, s čimer presegajo najzmogljivejši množično proizveden električni motor na svetu. Med njimi ima super motor HyperEngine V6 največjo moč 299 KM in največji navor 400 N·m, medtem ko super motor HyperEngine V6s doseže največjo moč 374 KM in največji navor 500 N·m.

Baterija

Xiaomi je tudi sam razvil tehnologijo integrirane baterije CTB z inovativno tehnologijo obrnjenih celic, večnamenskim elastičnim vmesnim slojem in minimalističnim sistemom ožičenja; ima učinkovitost integracije baterije 77,8 %, kar je najvišja med baterijami CTB na svetu, 24,4 % izboljšanje splošne zmogljivosti in zmanjšanje višine za 17 mm, z največjo kapaciteto baterije do 150 kWh in teoretičnim dosegom polnjenja CLTC, ki presega 1200 km.

Za zagotovitev stabilne zmogljivosti med potovanjem na dolge razdalje Xiaomi uporablja vodilne varnostne standarde zasnove. Navzdol obrnjen razbremenilni ventil v ekstremnih situacijah hitro sprosti energijo in tako poveča varnost potniške kabine. 14-slojni robusten sistem fizične zaščite vključuje tri plasti zgornje podpore, tri plasti stranske zaščite in osem plasti spodnje zaščite.

Kar zadeva odvajanje toplote, rešitev za dvostransko vodno hlajenje uporablja plošče za odvajanje toplote na obeh dolgih straneh baterijskih celic, s čimer doseže hladilno površino 7,8 m², kar je štirikrat več od industrijskega povprečja. Ob straneh baterijskih celic je 165 kosov izolacijskega materiala iz aerogela, ki je odporen na temperature do 1000 °C.

Xiaomi EV je opremljen s samorazvitim sistemom za upravljanje baterije (BMS) z ASIL-D, najvišjo stopnjo funkcionalne varnosti. Ta BMS vključuje tri neodvisne monitorje in alarme za toplotno uhajanje, skupaj z 24-urnim sistemom zgodnjega opozarjanja. Vsaka baterija Xiaomi se ponaša z vodilno zanesljivostjo v industriji in je podvržena najstrožjim varnostnim testom baterije, vključno z več kot 1050 varnostnimi preverjanji in 96-kratnim trajanjem testiranja vzdržljivosti po mednarodnem standardu.

Xiaomi Die-Casting

Xiaomi je razkril svoj lastniško razviti Xiaomi Die-Casting T9100 in lastniški zlitinski material za tlačno litje, Xiaomi Titans Metal, zaradi česar je edini domači proizvajalec avtomobilov, ki hkrati samoraziskuje tako velike litine kot materiale.

Xiaomi Die-Casting T9100 pokriva površino 840 m², s skupno težo 1050 t in zaklepno silo, ki doseže 9100 t. Xiaomi je razvil sistem za presojo kakovosti temeljnega modela, ki lahko dokonča preglede posameznih kosov v 2 sekundah in ponuja desetkrat večjo učinkovitost od ročnega pregleda. Uporaba te skupine omogoča izjemen dosežek za Xiaomi EV, z zadnjim podvozjem, ki integrira 72 komponent v eno, zmanjša število zvarjenih spojev za 840, zmanjša skupno težo avtomobila za 17 % in občutno zmanjša proizvodne ure za 45 %.

Pri raziskavah in razvoju materialov je Xiaomi razvil Xiaomi Titans Metal, visoko trdnost, visoko odpornost, toplotno obdelan material za tlačno litje. Xiaomijev samorazviti "Multi-Material Performance Simulation System" izbere optimalno formulo zlitine izmed 10,16 milijona možnosti, kar zagotavlja popolno kombinacijo moči, odpornosti in stabilnosti.

Medtem ko se industrija osredotoča na tonažo vpenjalnega tlaka pri tlačnem litju, Xiaomi vztrajno sledi poti celotnega niza lastnih raziskav. Od grozdov materialov in opreme do končnih ulitkov je Xiaomi dokončal skoraj vse vidike velike industrijske verige tlačnega litja.

Avtonomna vožnja Xiaomi Pilot

Na področju tehnologije inteligentne programske opreme je Xiaomi pokazal svojo edinstveno prednost kot globalni tehnološki vodja, ki spodbuja integracijo avtomobilske industrije in industrije zabavne elektronike z inteligentnimi ekosistemi. V smislu avtonomne vožnje je Xiaomi pionir treh ključnih tehnologij: Adaptive BEV Technology, Road-Mapping Foundational Model in Super-Res Occupancy Network Technology.

Prilagodljiva tehnologija BEV je vodilna inovacija v industriji, ki prikliče različne algoritme zaznavanja na podlagi scenarija. Mreža zaznavanja ima najmanjšo zrnatost 5 cm in največ 20 cm, razpon prepoznave pa sega od 5 cm do 250 m. Ta tehnologija zagotavlja širšo vidljivost v urbanih scenarijih, razširjen vid v scenarijih visokih hitrosti in večjo natančnost pri scenarijih parkiranja.

Temeljni model načrtovanja poti revolucionira tradicionalne metode zaznavanja razmer na cestah. Ta model jih ne le prepozna v realnem času in inteligentno preklopi na razumnejšo pot vožnje, temveč lahko tudi gladko krmari v zapletenih križiščih, ne da bi se zanašal na zemljevide visoke ločljivosti, zahvaljujoč učenju iz zapletenih scenarijev križišč in izkušenih voznikovih navad.

Kar zadeva prepoznavanje ovir, Xiaomijeva omrežna tehnologija Super-Res Occupancy Network doseže neomejeno število kategorij prepoznavanja nepravilnih ovir. V primerjavi s tradicionalnimi omrežji, ki ovire interpretirajo kot bloke, Xiaomijev inovativni vektorski algoritem simulira vse vidne predmete kot neprekinjene ukrivljene površine. To izboljša natančnost prepoznavanja na 0,1 m. Poleg tega Xiaomijeva samorazvita funkcija za zmanjšanje hrupa z enim klikom odpravlja vpliv dežja in snega na prepoznavanje, kar znatno zmanjša verjetnost napačne identifikacije.

Poleg temeljnega modela načrtovanja poti je Xiaomi neodvisno razvil tudi prvi na svetu pripravljen za proizvodnjo »model umetne inteligence za zaznavanje in odločanje od konca do konca« za avtomatizirano parkiranje. Ta model omogoča opazovanje v realnem času in dinamično prilagajanje pri parkiranju v zahtevnih scenarijih, kot so parkirišča, ki vključujejo dvigala.

Kar zadeva strojno opremo, je sistem opremljen z vrhunskimi konfiguracijami, vključno z dvema visoko zmogljivima čipoma NVIDIA Orin s skupno računalniško močjo 508 TOPS. Strojna oprema zaznavanja vključuje en LiDAR, enajst kamer visoke ločljivosti, tri radarje milimetrskih valov in dvanajst ultrazvočnih radarjev na modelu Xiaomi SU7 Max. S konfiguracijami najvišjega nivoja in celovitimi lastnimi raziskavami naj bi se Xiaomijev inteligentni sistem za avtonomno vožnjo do leta 2024 pridružil najvišjemu razredu v industriji.

Pametna kabina

Xiaomi EV Smart Cabin sprejme arhitekturo interakcije, osredotočeno na človeka, in ima 16,1-palčno 3K osrednjo konzolo, 56-palčni HUD zaslon na glavi, 7,1-palčno vrtljivo armaturno ploščo in dva podaljška za naslon sedeža, ki omogočata namestitev dveh tabličnih naprav. Opremljen je s čipom Snapdragon 8295 v avtomobilu z računalniško močjo AI do 30 TOPS, ki omogoča vrhunsko interaktivno izkušnjo s povezovanjem petih različnih zaslonov.

Interaktivna izkušnja Xiaomi Smart Cabin je podobna tabličnim računalnikom in uporabnikom omogoča hitro prilagajanje brez potrebe po učni krivulji. Sistem deluje izjemno gladko, saj se OS vozila zažene v hitrih 1,49 sekundah po odklepanju vrat. Poleg tega ponuja brezhibno povezavo med napravami med pametnimi telefoni in električnim vozilom. Na primer, ko telefon prinesete v kabino, se na konzoli samodejno prikaže ikona, ki omogoča preprost dostop do vmesnika telefona z enim dotikom.

OS v avtomobilu brezhibno integrira glavne aplikacije, vključno s celotnim ekosistemom aplikacij za tablične računalnike Xiaomi, s postopnim prilagajanjem na več kot 5000 aplikacij. Aplikacije za pametne telefone lahko priročno pripnete na avtomobilsko konzolo in jih takoj spremenite v aplikacije v avtomobilu. Kar zadeva integracijo strojne opreme, Xiaomi SU7 podpira več kot 1000 naprav Xiaomi za pametni dom za preprosto integracijo z vozilom, kar omogoča samodejno odkrivanje, dostop brez gesla in možnost nastavitve scenarijev avtomatizacije, kar ustvarja robusten ekosistem CarIoT. Notranjost avtomobila ima tudi namenske razširitvene priključke, ki podpirajo funkcijo plug-and-play za široko paleto naprav. Za izpolnitev potreb uporabnikov Xiaomi EV v celoti podpira CarPlay, namestitev iPadov in dodatkov za iPad ter aplikacije na zadnji podaljšek.

»Tehnologija x ekosistem« vodi razvoj električnih vozil v smeri pametnih mobilnih prostorov

Med predstavitvijo je Lei Jun delil Xiaomijev avtomobilski cilj: izdelati sanjski avto za novo dobo avtomobilske industrije – vozilo, ki je estetsko prijetno, prijetno v vožnji, udobno, pametno in varno.

Predstavlja utelešenje tehnologije, izkušenj in estetike, sanjski avto »trojica«, Xiaomi SU7, je postavljen kot "limuzina polne velikosti z visoko zmogljivo ekološko tehnologijo," njegov cilj je doseči visoko zmogljivost, zmogljivosti ekološke tehnologije, in celovito izkušnjo mobilnega pametnega prostora.

Xiaomi SU7 se kaže kot vrhunec zmogljivosti z najsodobnejšo tehnologijo in naprednimi voznimi izkušnjami. Z lastno razvitim E-motorjem - HyperEngine, integrirano baterijsko tehnologijo CTB in vrsto zahtevnih tehnoloških inovacij, kot je struktura ohišja, izdelana iz gruče za tlačno litje Xiaomi Die-Casting T9100, Xiaomi SU7 Max dosega nič-to -pospešek do sto v impresivnih 2,78 sekunde, s čimer se trdno uvršča v klub »superavtomobilov pod 2 sekundami«, hkrati pa lahko doseže osupljivo največjo hitrost 265 km/h.

Xiaomi SU7 je tudi resnično vsestranski izvajalec. S popolnoma lastno razvitim algoritmom za nadzor Xiaomi Smart Chassis ima dve glavni zmogljivosti: pametno večdimenzionalno zaznavanje in globalni sinhronizirani nadzor. To omogoča prilagodljivo dinamično krmiljenje podvozja na ravni milisekunde v vseh scenarijih, kar zagotavlja stabilno izkušnjo upravljanja, hkrati pa zagotavlja izkušnjo vožnje skoraj »brez udarcev«.

Še pomembneje pa je, da Xiaomi SU7 vključuje tri glavne izboljšave ekosistema z integracijo aplikacij, strojne opreme in ekosistemov CarIoT tretjih oseb, kar zagotavlja izkušnjo pametnega mobilnega prostora brez primere. Ekosistem Xiaomi CarIoT je popolnoma odprt za tretje osebe in vključuje standardizirane vmesnike, obsežne standarde komunikacijskih protokolov in lahke rešitve za naknadno vgradnjo obstoječih naprav.

Lei Jun je izjavil, da je ultimativno kraljestvo pametnih električnih vozil zlitje tehnoloških prebojev in brezhibne integracije potreb uporabnikov in njihovih vozil, kjer vožnja postane intuitivna.

Dokončanje pametnega ekosistema

Konec oktobra letos je Xiaomi napovedal celovito nadgradnjo strategije svoje skupine, s prehodom iz pametnega ekosistema »Smartphone x AIoT« na pametni ekosistem »Human x Car x Home«, pri čemer bodo avtomobili postali ključna komponenta strateškega fokusa Xiaomi.

Pametni ekosistem »Človek x avto x dom« je celovita integracija scenarijev, ki vključujejo ljudi, avtomobile in domove, kar omogoča brezhibno povezljivost strojnih naprav, koordinacijo v realnem času in spodbujanje sodelovanja med industrijskimi partnerji. Lei Jun je med to konferenco objavil, da je bil z dodatkom Xiaomi EV pametni ekosistem "Človek x avto x dom" uradno dokončan.

Ekosistem omogoča medsebojno sodelovanje in razvoj med posamezniki, napravami in inteligentnimi storitvami znotraj ekosistema. Z izkoriščanjem povezljivosti med napravami HyperConnect Xiaomi HyperOS brezhibno integrira več kot 200 kategorij izdelkov, vključno s Xiaomi EV. Pokritost ekosistema se razteza na več kot 95 % dnevnih scenarijev uporabnikov, kar omogoča, da inteligenca zapleteno služi vsakemu posamezniku. Hkrati z opolnomočenjem umetne inteligence Xiaomi HyperMind služi kot središče za inteligentno razmišljanje in lahko zaznava uporabo ter se iz nje uči ter zagotavlja avtomatizirane, proaktivne rešitve.

Poleg tega pametni ekosistem »Človek x avto x dom« dosega vzajemno opolnomočenje izdelkov, tehnologij in industrij ter ohranja odprto platformo; Xiaomi se drži načela »stalnih raziskav in razvoja temeljne tehnologije, neprekinjenih in dolgoročnih naložb.« V zadnjih 13 letih se je Xiaomi strateško pozicioniral na 12 tehnoloških področjih in v 99 sektorjih. Voden po načelu »nadaljnje integracije programske in strojne opreme ter popolnega izkoriščanja zmogljivosti umetne inteligence,« je Xiaomi razvil »konvergentni tehnološki sklop«, ki nenehno krepi raziskave in razvoj izdelkov ter proizvodnjo.

Hkrati Xiaomi sodeluje z industrijskimi partnerji, vključno z razvijalci, dobavno verigo in proizvodnjo, da bi izkoristil polni potencial celotne industrije, s čimer naredi Xiaomi HyperOS bolj odprto platformo in zagotovi, da »Človek x avto x dom« postane bolj vključujoč in osredotočen na človeka, ki lahko omogoči množico možnosti.

Lei Jun je izjavil, da vstop Xiaomija v avtomobilsko industrijo pomeni pomemben preskok. To predstavlja dolgoročno zavezo in globoko naložbo v temeljne ključne tehnologije, trenutek odraščanja sodobnih industrijskih inteligentnih proizvodnih zmogljivosti Xiaomi, in kar je najpomembneje, ključni korak pri dokončanju pametnega ekosistema »Človek x avto x dom«. Lei Jun je poudaril: »Vstop Xiaomija v avtomobilsko industrijo pomeni nov začetek za Xiaomi, verjamem, da bodo nekega dne električna vozila Xiaomi poznan prizor na cestah po vsem svetu.«