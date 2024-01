Spektakel pripravlja britansko podjetje Layered Reality, ki je sklenilo sporazum z lastnikom imetja Elvisa Presleyja Authentic Brands Group. Pridobilo je dostop do številnih osebnih fotografij in domačih posnetkov glasbenega zvezdnika, da bi ustvarilo predstavo, ki bo sestavljena s pomočjo umetne inteligence, holografskih projekcij, obogatene resničnosti, gledališča v živo in drugih učinkov. Na ta način želijo proslaviti pevčevo življenje in zapuščino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vrhunec te koncertne izkušnje bo digitalni Elvis v naravni velikosti, ki nastopa na odru, je povedal izvršni direktor podjetja Andrew McGuinness. Predstava bo po njegovih besedah poklon naslednje generacije glasbeni legendi.

Predstava, ki jo bodo uprizorili predvidoma novembra v Londonu, bo z glasbo, tehnologijo in pripovedovanjem zgodb prikazala Elvisov vzpon do slave in njegov kulturni pomen v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Vodja zabavnih vsebin pri Authentic Brands Group Marc Rosen je povedal, da bo oboževalcem omogočila »nov, poglobljen način doživljanja življenja in zapuščine Elvisa Presleyja«.

Predstavo bodo prenesli tudi v druga mesta, med drugim v Las Vegas, Tokio in Berlin.

Presley (1935-1977) velja za enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Uspel je s skladbami, kot so Jailhouse Rock, Suspicios Minds, In The Ghetto in Love Me Tender. Umrl je v starosti 42 let v svoji vili Graceland v Memphisu v Tennesseeju.

Spektakel Elvis Evolution prihaja po uspešni digitalni predstavi Abba Voyage švedske skupine Abba, ki so jo začeli prikazovati maja 2022 na namensko zgrajenem prizorišču v vzhodnem Londonu. Bloomberg je septembra lani poročal, da so prodali več kot 1,5 milijona vstopnic in ustvarili več kot 150 milijonov ameriških dolarjev prihodkov.