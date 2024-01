Britanska pevka in tekstopiska RAYE, je trenutno ena največjih zvezdnic na današnji glasbeni sceni, saj se ponaša s sedmimi top 20 singli, 33 milijoni mesečnih poslušalcev na Spotifyju, nagrado Ivor Novello, več nominacijami za Brit Awards in zgodovino pisanja za največja imena industrije. Njen debitantski studijski album, »My 21st Century Blues« je izšel v začetku leta 2023 in vsebuje pesem 'Escapism', ki je v Veliki Britaniji postal 2-krat platinast, RIAA Platinum v ZDA in na desetih drugih ozemljih, z 1,05 milijarde kumulativnih predvajanj do danes.

Ta mesec pa bo RAYE združila moči s H&M Move in predstavila novo kolekcijo, ki bo z močjo glasbe povezala svet športa in mode.

»Ko mi je H&M Move ponudil sodelovanje, sem bila iskreno navdušena, počaščena in ganjena. Razmišljala sem o tem, kako pomembno je bilo gibanje v mojem življenju in kako vsi potrebujejo te endorfine in to fizično samozavest. Osebno nas opolnomoči, da se zavedamo moči gibanja,«” pravi RAYE.

V kampanji mlada zvezdnica prikaže svoje ogrevanje in ga popelje na višjo raven, telovadi in pleše na instrumentalno različico svoje uspešnice 'Escapism', medtem ko je oblečena v najnovejšo kolekcijo. Drzno oblikovana in izdelana iz tkanin H&M Move DryMove in izjemno podpornimi ShapeMove™™, aktivna oblačila pa še dodatno povzdignejo živahen glamurozen videz, usklajen z modno estetiko zvezdnice RAYE.

»Vesel sem, da lahko H&M Move navdihne ljudi po vsem svetu prek sodelovanj z vodilnimi svetovnimi umetniki, kot je RAYE. Glasba je globoko povezana z gibanjem, ne glede na to, kako se premikate, in to se v tej kampanji lepo odraža,« pravi Henrik Kroon, novoimenovani generalni direktor pri H&M Move.