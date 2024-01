Osemindvajsetletni Luke Humphries je postal prvi športni svetovni prvak v novem koledarskem letu. Anglež je v kultni dvorani Alexander Palace v finalu svetovnega prvenstva profesionalnih igralcev pikada s 7:4 premagal senzacijo turnirja, 16-letnega Luka Littlerja. Najstnik, ki po videzu še zdaleč ne kaže svojih let, temveč deluje precej starejši, je sploh prvič tekmoval na največjem tekmovanju na svetu, kjer so vstopnice razprodane od prvega dvoboja sredi decembra do finalnega večera, 3. januarja, tudi po več let vnaprej. Do finala je izgubil vsega šest iger ter si pridobil simpatije po vsem svetu. V finalu je imel Littler puščico za vodstvo s 5:2 v nizih. Tekmec je njegov milimetrski zgrešeni cilj na dvojni dvojki kaznoval s serijo 5:0 v nizih ter se veselil največjega uspeha v karieri.

»Nenadna smrt« v četrtfinalu

Luke Humphries si je že pred finalom zagotovil mesto številke 1 svetovnega pikada, ki si jo je priboril s sijajnim letom. Lani je namreč osvojil veliko nagrado v Leicestru, grand slam pikada v Wolverhamptonu ter prvenstvo igralcev v Mineheadu. V finalu je izjemni Humphries dobil 18. dvoboj zapored, nazadnje je na evropskem prvenstvu oktobra priznal premoč Adrienu Lewisu. V zadnjem dvoboju prvenstva je zbral 23 maksimalnih dosežkov ter po statistiki zadetih 180-ic za eno zaostal za rekordom prvenstev, ki bi jo bržčas presegel, če bi se dvoboj zavlekel v 12. ali 13. niz. Izjemno prvenstvo simbolizira tudi novi rekord 180-ic, saj so jih igralci zadeli kar 914, 13 več kot lani.

Novi svetovni prvak je v Londonu izjemno stopnjeval svojo formo. Najtežje delo je imel v osmini finala, v katerem je Joeja Cullena premagal v »nenadni smrti«, kot se v pikadu imenuje enajsta igra odločilnega niza, ki odloči zmagovalca. Omenjeni uspeh je dal Humphriesu krila, saj je bil v četrtfinalu s 5:1 boljši od Dava Chisnalla, potem ko je imel prvič na svetovnem prvenstvu povprečje seštevka treh puščic višje od stotice. V polfinalu je kar s 6:0 ugnal Scotta Williamsa, ki je v četrtfinalu premagal prvega favorita in trikratnega svetovnega prvaka Nizozemca Michaela van Gerwna, s povprečjem 108,74 pa je dosegel deveto najvišje povprečje v zgodovini prvenstev. Izjemno formo je potrdil v finalu s povprečjem 103,67 (Littler 101,13) ter se veselil največjega uspeha v karieri. Pred tem se je trikrat uvrstil v četrtfinale (2019, 2020, 2022), v katerem je priznal premoč velemojstrom pikada, kot so Michael Smith, Peter Wright in Gary Anderson. Omenimo še, da je laski prvak Michael Smith izgubil v osmini finala proti Chrisu Dobeyju.

Prvi tudi po zaslužku

»Ves čas sem si govoril, izkoristi priložnost, saj bo Littler kmalu vladar svetovnega pikada. Vse nas navdušuje in je neverjeten. Da ima vsega 16 let, pa je podatek, ki je neverjeten,« se je tekmecu kot ves svet priklonil Luke Humphries. »Vse, kar sem si zadal v zadnjih mesecih, sem realiziral. Predstavljam si, kakšne bodo naslednje želje. Želel bom osvajati še več lovorik. Pripravljen sem trdo delati, zavedam pa se, da serijski zmagovalec bržčas ne bom nikoli. Naš šport je tako tekmovalen in navdihujoč, da je težko predvidljiv. Sedaj živim svoje sanje,« je odgovarjal nekdanji mladinski svetovni prvak Luke Humphries, ki je s svojo dostopnostjo izjemno priljubljen med novinarji in občudovalci. Njegov vzdevek je »Cool Hand Luke«, kar simbolizira njegovo mirno roko v odločilnih trenutkih. Za naslov svetovnega prvaka je prejel 580.000 evrov, v minuli sezoni pa jih je zgolj s turnirskimi nagradami zaslužil 1,74 milijona evrov, največ med vsemi.

»Za mano je nepozaben debi na svetovnem prvenstvu. Lahko sem ponosen. Tekmec si je zaslužil zmago. Dobil sem nepozabno izkušnjo,« je povedal Luke Littler, ki se je kot anonimnež prebil med najboljših 32 igralcev na svetu, natančneje na 31. mesto. Nihče ne dvomi, da bo neverjetni angleški najstnik kmalu postal najmlajši svetovni prvak, potem ko rekord drži Michael van Gerwen s 24 leti in devetimi meseci.