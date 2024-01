Reportaža: Tresla se je gora, rodila se je miš

Čeprav so zaradi rekonstrukcije železniškega nadvoza in zapore Dunajske ceste napovedovali zastoje, jih na ljubljanskih ulicah ni bilo. Morebiti so se ljudje resnično ustrašili in uporabili alternativna prevozna sredstva ali pa so se odločili, da si avto delijo in so na pot do službe peljali še svojega prijatelja, znanca ali kolega.