#video Dončić z 41 točkami popeljal Dallas do zmage nad Portlandom

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil v severnoameriški ligi NBA najboljši igralec Dallas Mavericks na poti do zanesljive zmage s 126:97 nad Portland Trail Blazers. Dončić je v razprodani domači dvorani American Airlines Center 30 od svojih skupno 41 točk dosegel v prvem polčasu, temu pa je dodal še šest skokov in pet podaj.