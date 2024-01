Minuli teden so starši 17-letnega kitajskega dijaka, ki je bil na študijski izmenjavi v ZDA, dobili grozeč telefonski klic. Neznani glas na drugi strani jim je povedal, da je bil njihov sin Kai Zhuang ugrabljen in da morajo plačati 80.000 ameriških dolarjev, če ga še hočejo videti živega. V dokaz, da govorijo resnico, so jim poslali sinovo fotografijo. Starši so nakazali denar na več bančnih računov na Kitajskem, kot jim je bilo naročena, ameriška policija pa je skupaj s FBI sprožila iskanje pogrešanega. Izsledili so ga na odročnem območju Utaha. V šotoru, vsega prestrašenega in premraženega. Izkazalo se je, da je šlo za tako imenovano kibernetsko ugrabitev.

Starši so v četrtek navezali stik z njegovo šolo v Riverdalu v zvezni državi Georgia in povedali, da so dobili fotografijo in zahtevo po odkupnini; da so jim ugrabitelji nenehno grozili in da so denar tudi plačali. Fanta so našli v nedeljo v gorah blizu Brigham Cityja, v šotoru je imel le spalno vrečo, toplotno odejo, malo hrane in vode ter več telefonov, ki so bili očitno uporabljeni za virtualno ugrabitev. Na ta odročen kraj je odšel po navodilih neznancev, ki so mu grozili. Naročili so mu tudi, naj se posname, kot da je ugrabljen. Ubogal jih je, ker so mu govorili, da se bo njegovim staršem nekaj hudega zgodilo. Zato je takoj, ko je prišla policija, prosil, ali lahko pokliče starše, da vidi, ali je z njimi vse v redu.

Strah in čas

Že kak teden pred virtualno ugrabitvijo so policisti po naključju naleteli nanj. Videli so, da se je namenil kampirat, in ker so se zbali za njegovo varnost, so poskrbeli, da se je vrnil v Riverdale k družini gostiteljici. Očitno je bil že takrat pod nadzorom ugrabiteljev, a tega ni upal nikomur razkriti. Policija je opozorila, da so bili tudi drugi dijaki in študentje na izmenjavi, zlasti Kitajci, že tarče take vrste ugrabitev. Modus operandi je tak, da jim zagrozijo in zaukažejo, da odidejo in se tako popolnoma izolirajo, potem pa jih spremljajo prek videoklicev. Od družine pa zahtevajo odkupnino.

Takšne navidezne virtualne ugrabitve organi kazenskega pregona poznajo že kakih dve desetletji. Po poročanju FBI so v obdobju med letoma 2013 in 2015 klici v ZDA redno prihajali iz Mehike, natančneje iz tamkajšnjih zaporov. Oškodovanci so bili špansko govoreči posamezniki, pogosto zdravniki, z območij Los Angelesa in Houstona. Pozneje so klicatelji začeli komunicirati v angleščini, ni bilo več pomembno, kdo so tarče in kje živijo. Lahko je na stotine njihovih klicev neuspešnih, a potem imajo srečo in najdejo nekoga, ki ga ujamejo v past. Kriminalci vedo, da je njihov uspeh odvisen od povzročenega strahu. In da imajo na voljo le malo časa, da zahtevajo odkupnino, preden bi žrtve razkrile prevaro ali bi se vmešala policija. Žrtve poskušajo čim dlje obdržati na telefonu, da ne morejo preveriti, kje so njihovi najdražji. Koliko je teh primerov, je težko oceniti, saj veliko oškodovancev tega niti ne prijavi. Predvsem zaradi strahu ali zadrege.