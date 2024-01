#intervju Marina Gržinić, filozofinja in sokreatorka subkulturne scene na Slovenskem: Telo je s punkom postalo volumen

Filozofinja prof. dr. Marina Gržinić je doktorirala iz filozofije in virtualne resničnosti, kibernetskega prostora, kiberfeminizma, postkolonialne teorije, francoskega strukturalizma in medijske teorije. Je znanstvena svetnica na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU in profesorica na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju. Kot umetnica deluje v tandemu z videastko Aino Šmid. Štirideset let pozneje se je podala na pot zgodovinjenja, analiziranja in reflektiranja tega anarho kulturnega in družbenega fenomena. Je kuratorica aktualne razstave Slovenski punk in fotografija, ki je do 11. februarja na ogled v Galeriji Cankarjevega doma. V punk subkulturi je bila fotografija - skupaj z glasbo, modo in umetnostjo - medij za izražanje upora, družbene kritike; pa tudi vizij o neki boljši, bolj pravični družbi, v katero so, kot pravi Gržinić, resnično, takorekoč naivno verjeli.