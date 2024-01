Ko so strokovnjaki pred začetkom lige NBA napovedovali glavne favorite za naslov prvaka, mednje niso uvrščali Oklahome. Sicer so vsi skupaj poudarjali, da ima moštvo trenerja Marka Daigneaulta svetlo prihodnost, a da je še prekmalu za odmevne rezultate. Zaenkrat kaže, da so se še kako motili. Oklahoma je z drugo najmlajšo ekipo v ligi skupaj z Minnesoto, še enim presenečenjem letošnje sezone, na vrhu zahodne konference, dobili pa so že kar nekaj tekem z najresnejšimi kandidati za končno zmago. Med drugimi so dvakrat ugnali aktualne prvake Denver v gosteh in Boston.

»Imajo izredno nadarjeno moštvo. Ne verjamem, da so njihovi rezultati v letošnji sezoni stvar naključja. Igrajo izjemno in so zasluženo pri vrhu zahodne konference. Prepričan sem, da bodo nevarni tudi v nadaljevanju sezone,« je po porazu povedal košarkar Bostona Kristaps Porzingis, ki se je sicer v novem moštvu znašel odlično. Igralcev Oklahome dobri rezultati niso presenetili. Že v lanski sezoni so presegli pričakovanja, ko so igrali dodatne tekme za uvrstitev v končnico, kamor jim naposled ni uspelo priti. Chet Holmgren, lanskoletni drugi izbor na naboru, ki je moral zaradi poškodbe stopala izpustiti celotno uvodno sezono, je letos zdrav in je z 216 centimetri in izjemno agilnostjo Oklahomi dodal novo dimenzijo tako v napadu kot v obrambi, z Victorjem Wembanyamo pa bosta bila hud boj za naziv novinca leta. »Odlično se razumemo. Zmage postavljamo pred vse. A nikakor nismo zadovoljni z doseženim. Dokazali nismo še ničesar. Vemo, kdaj pridejo tekme, ki najbolj štejejo,« pravi Chet Holmgren.

Gonilna sila Oklahome je Shai Gilgeous-Alexander, ki je tretji najboljši strelec lige NBA v letošnji sezoni. Kanadčana so dobro spoznali tudi slovenski ljubitelji košarke na letošnjem svetovnem prvenstvu, saj je pomagal izločiti izbrano vrsto selektorja Aleksandra Sekulića v četrtfinalu. »Naučil se je, da lahko na igro vpliva tudi na druge načine, ne samo z doseganjem točk. S tem je postal še bolj nevaren in ga lahko že štejemo med najboljše košarkarje na svetu,« je svojega glavnega zvezdnika pohvalil trener Mark Daigneault. Shai Gilgeous-Alexander pravi, da s soigralci poskušajo ostati v sedanjosti in se ne ozirati v prihodnost. »Trenutno igramo odlično in to je vse, kar nas zanima. Držimo se načrta, trdo treniramo vsak dan in poskušamo le še napredovati. Vsi pa imamo skupni cilj, da nekega dne posežemo po naslovu prvaka.«

Da je prihodnost Oklahome še bolj svetla, so poskrbeli vodilni s pametnim poslovanjem. Na naslednjih sedmih naborih bodo imeli med devet in 15 izborov v prvem krogu in med 21 in 27 izborov v drugem krogu. Veliko bo namreč odvisno od rezultatov drugih ekip. Česa podobnega zgodovina lige NBA ne pomni. Klub ima tako ogromno manevrskega prostora za številne menjave in razvoj mladih nadarjenih igralcev, navijači Oklahome pa si lahko upravičeno manejo roke.