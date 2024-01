Pa smo spet tam, kjer smo leto za letom v tem času, ko pride na dan seznam novoletnih odlikovancev na Otoku. Sproža namreč upravičen vik in krik, ker so med njimi številni bogati donatorji konservativne stranke. Leto za letom sproži tudi zahteve po odpravi ali vsaj posodobitvi stoletja starega sistema državnih odlikovanj.

Na Otoku dvakrat na leto za različne zasluge na različnih področjih razdelijo skupaj okoli dva tisoč odlikovanj, polovico junija, na državni rojstni dan monarha, polovico ob nastopu novega leta. Uradno jih podeljuje monarh, a o njih odloča premier. Odlikovance, od politikov do poslovnežev, od kulturnikov do estradnikov, lahko predlaga kdor koli, od posameznikov do organizacij. Med njimi je vedno veliko neznanih Otočanov, ki po navadi dobijo nižja odlikovanja. Vsa prinesejo pravico, da imenu dodaš kratico odlikovanja, ki, tako poučeni, odpre veliko več vrat. Višja ko je kratica, več vrat odpira.

Najnižja je BEM (medalja britanskega imperija), sledijo MBE (član britanskega imperija), OBE (častnik britanskega imperija) in CBE (poveljnik britanskega imperija), ki mu je veliko reklamo naredil James Bond. Najbolj priljubljena in znana pa sta – čeprav še daleč ne najvišja – vitez in dama britanskega imperija. Prvi moškemu prinaša naziv sir (njegovi ženi, če jo ima, pa naziv lady), ženski pa naziv dame (njenemu možu, če ga ima, ne prinaša ničesar). Apetit po odlikovanjih je tako velik, da obstaja več agencij, ki za plačilo od 2500 do 40.000 funtov ponujajo pomoč pri pridobitvi odlikovanj. Ena od njih, Awards Intelligence, se hvali s 65-odstotnim uspehom.

Med siri najbogatejši nekdanji taksist

Bogatim poslovnežem pa agencij ni treba najemati, če so donatorji konservativcev. Ti so na oblasti že štirinajst let in vsako leto v tem času so tarča obtožb, da gojijo klientelizem. Tako je tudi zdaj. Čeprav je premier Rishi Sunak ob prihodu na oblast obljubljal, da bo po škandalih predhodnika Borisa Johnsona v politiko vrnil etiko in integriteto, je tudi on z odlikovanji zelo upravičeno požel obtožbe o klientelizmu. Odlikoval je najmanj sedem znanih donatorjev stranke, med njimi Johna Griffina, ki je svoje taksi podjetje leta 2014 prodal za 300 milijonov funtov. Po novem sir John je konservativcem doniral tri milijone funtov. Sunak je v viteza in sira povišal tudi lastnika znane verige pubov Wetherspoon Tima Martina, še enega od vodilnih donatorjev konservativcev, ki je bil obenem eden od zagnanih brexitarjev in je v organizacijo kampanje Leave (Oditi) vložil 400.000 funtov. Bil je znan po probrexitskih pridigah in trditvah, da bo izstop iz EU Britaniji prinesel znižanje cen hrane in pijač. V svojih pubih jih je zvišal kmalu po brexitu.

Veliko lordov za Liz Truss

Vik in krik ob letošnji razdelitvi odlikovanj je toliko večji, ker imajo po stari tradiciji premierji, ki so odstopili, pravico do podelitve »odstopnih odlikovanj«. Vedno so sporna, ker jih nekdanji premierji izkoristijo za odlikovanje političnih zaveznikov in donatorjev. Johnson je odlikoval celo sprehajalko svojega psa in frizerko. Njegova naslednica Liz Truss, ki je bila premierka samo 49 dni, pa je zdaj sprožila še večji plaz kritik, ker je za vsak poldrugi dan svoje vladavine predlagala enega novega dosmrtnega člana lordske zbornice. Vsi so donatorji stranke, znani brexitarji, njeni nekdanji podrejeni uslužbenci ali privrženci. Njeni lordi in ladies bodo, kot vsi drugi (trenutno jih je 785), za vsak dan, ko bodo prišli v lordsko zbornici, dobili 342 funtov dnevnice, tudi če bodo prišli samo na pijačo. Kritizirajo tudi Sunaka, ker bi lahko črtal vse, ki jih je predlagala, pa ni nobenega. Kritiki pravijo, da je njen seznam najboljši dokaz za to, da bi morali lordsko zbornico odpraviti, sistem odlikovanj pa povsem spremeniti.