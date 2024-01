Na svetovnih razvitih trgih se je leto 2023 začelo podobno, kot se je preteklo leto končalo – z inflacijo in obrestnimi merami. Ameriška centralna banka (Fed) je tako v lanskem letu ključno obrestno mero dvignila še štirikrat, na trenutno območje med 5,25 in 5,50 odstotka. Evropska centralna banka (ECB) je bila še nekoliko agresivnejša, in sicer je v lanskem letu ključne obrestne mere dvignila na šestih zasedanjih, skupaj za 2 odstotni točki, s čimer znaša trenutna depozitna obrestna mera okrogle 4 odstotke. Naraščajoče obrestne mere so sicer v prvem četrtletju leta povzročile nezaupanje varčevalcev manjših ameriških bank, posledica česar je bil med drugim tudi propad štirih manjših regionalnih bank v ZDA. Nezaupanje se je delno razširilo tudi na staro celino in pripomoglo k skorajšnjemu propadu ene najstarejših bank v Švici (Credit Suisse), ki jo je kupila druga švicarska banka UBS. Z dodatnimi jamstvi centralnih bank se je »mini panika« hitro umirila. Ne glede na to, da se je geostrateško tveganje z vojno na Bližnjem vzhodu še povečalo, pa je bila glavna skrb vlagateljev povezana s previsoko inflacijo. Pričakovanja, da bo prišlo do recesije, se niso uresničila. Makroekonomsko okolje je ostalo stabilno, inflacija se je tako v ZDA kot v Evropi začela umirjati in se do konca leta več kot prepolovila, trg dela pa je ostal v relativno dobri kondiciji. Ko smo še proti koncu leta 2023 govorili o daljšem obdobju visokih obrestnih mer, je Fed v mesecu novembru že obrnil ploščo. S tem je Fed potrdil pričakovanja tržnih udeležencev, da bi centralne banke lahko spravile inflacijo pod ciljno raven 2 odstotkov brez povzročitve recesije, kar je dvignilo tečaje naložb na delniških trgih. Vrednost svetovnega delniškega indeksa MSCI World se je tako na letni ravni zvišala za 17,33 odstotka.

Med regijami je lani osrednji ameriški indeks S&P 500 je pridobil več kot 20 odstotkov vrednosti, medtem ko je vrednost bolj tehnološko usmerjenega indeksa Nasdaq 100 poskočila kar za 47,59 odstotka, kar se ni zgodilo že vse od dot-com balona. Če želimo lansko manijo tehnoloških delnic postaviti še nekoliko bolj v kontekst, lahko vidimo, da je tako imenovana »veličastna sedmerica« (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia in Tesla), ki skupaj predstavlja skoraj 30 % tržne kapitalizacije osrednjega ameriškega delniškega indeksa S&P 500 v letošnjem letu praktično ustvarila ves donos. Nekoliko nižjo, a kljub temu solidno donosnost je dosegel evropski indeks STOXX Europe 600, ki je leto zaključil z 12,73-odstotno rastjo. Med evropskimi državami sta bili na delniških trgih zmagovalki Poljska in Madžarska. Vrednosti delniških indeksov omenjenih držav so v letu 2023 porasle za skoraj 50 odstotkov. To so donosnosti, ki jim lahko zavidajo celo delnice ameriških podjetij, vključena v tehnološki indeks Nasdaq.