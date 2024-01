Predsednik vlade Golob je sicer v pogovoru za informativno oddajo Svet na Kanalu A priznal, da je bila sodna veja oblasti z vidika plač v zadnjem več kot desetletju popolnoma zanemarjena. Plače se niso usklajevale z inflacijo in so realno v tem času padle, je dejal premier.

Ob tem je spomnil, da so v minulem letu pripravili predlog reforme plačnega sistema za pravosodni steber, s katerim so se strinjali tako sodniki in tožilci kot tudi vlada. »Hkrati pa smo jasno povedali, da ne moremo izpeljati dogovora parcialno samo za sodno vejo oblasti, ne da bi izpeljali enako reformo tudi za preostanek javnega sektorja,« je poudaril Golob. Po njegovih besedah bo morala tako reforma v tem delu še počakati, saj bi jo bilo nepošteno izvesti zgolj za eno skupino javnega sektorja.

Nadeja pa se, da bo vlada v prihodnjih mesecih uspela pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju pripeljati do konca in nato reformo spraviti tudi v življenje.

Ne strinja se z očitki, da vlada na tem področju v preteklem letu ni storila ničesar. »Eno je sprejeti odločitev, ugotoviti, kje je treba problem nasloviti, drugo je to rešitev tudi izvesti. V javni upravi so te časovne dimenzije izjemno dolge,« ugotavlja premier.

Podobno velja za pogajanja z zdravniki pa tudi s šolniki, je navedel. Obenem je še spomnil, da je do zamika pri izvajanju obljubljene plačne reforme prišlo tudi na račun poplav, ki so avgusta prizadele Slovenijo. »Mislim, da je šest mesecev po 12 letih nekaj, kar vsak razumen sprejme. Niti ne kot kompromis, ampak kot nujo zaradi situacije, v kateri smo zaradi poplav,« je še sklenil premier.

Sodniki in tožilci bodo sicer v četrtek za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. Ustavno sodišče je junija odločilo, da so plače sodnikov prenizke, zakonodajalcu pa naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar pa se ni zgodilo. O protestu so sodniki in tožilci tudi že obvestili pristojne evropske institucije, ne izključujejo pa niti nadaljevanja protestnih aktivnosti, če vlada ne bo odpravila neustavnosti višine sodniških plač.