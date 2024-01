Če so se predlani slovenski vaterpolisti na svoje četrto evropsko prvenstvo uvrstili zahvaljujoč sankcijam, ki so doletele Rusijo in Belorusijo, so bili lani uspešni v kvalifikacijah v Kranju. Uvrstili so se na drugo mesto, z enakim številom točk kot Romunija, s katero se bodo v nedeljo pomerili v Dubrovniku. V slovenskem taboru v tem trenutku razmišljajo le o svojem prvem nasprotniku na evropskem prvenstvu, Slovaški. Čeprav so z Romunijo igrali že predlani v Splitu, ko so v tekmi za 15. mesto izgubili s 5:11, imajo o njej še najmanj informacij. »Slovaki so se na evropsko prvenstvo pripravljali v Bratislavi, žal pa nismo dobili nobenih drugih informacij. To bo manjši minus za nas, je pa res, da nam bo prav prišla tudi lanska tekma v Splitu,« je o manjši težavi, s katero se pred uvodno tekmo EP sooča slovenska reprezentanca, dejal njen selektor, 55-letni Mirko Vičević.

Precej večja intenzivnost

Pred leti eden najboljših vaterpolistov na svetu, ki je bil oktobra 2022 sprejet v Hišo slavnih, je slovensko reprezentanco prevzel sredi novembra. V dobrih treh tednih je opravil veliko dela, treningi so bili dvakrat na dan, česar z izjemo kapetana Jaše Kadivca drugi slovenski vaterpolisti do zdaj niso bili navajeni. »Takšne intenzivnosti do zdaj nismo bili navajeni, ampak to je nujno zlo, da bi imeli vsaj približno enako izhodišče kot igralci, s katerimi bomo igrali na evropskem prvenstvu. Mislim, da smo bolje pripravljeni, kot smo bili v Splitu. Čeprav imamo po letih mlajšo ekipo, je zdaj vseeno bolj izkušena,« je pred včerajšnjim odhodom v Dubrovnik dejal Jure Beton, vratar slovenske reprezentance.

Letošnje EP bo potekalo po nekoliko drugačnem sistemu kot v zadnjih letih. Najboljših osem reprezentanc z zadnjega prvenstva v Splitu bo igralo v diviziji I, preostalih osem v diviziji II. V diviziji I bodo v skupini A v Dubrovniku igrale Črna gora, Španija, Francija in Hrvaška, v skupini B v Zagrebu pa Gruzija, Madžarska, Italija in Grčija. Ob skupini D bo v diviziji II v Zagrebu igrala skupina C s Srbijo, Nemčijo, Izraelom in Malto. Iz skupin A in B se bosta v četrtfinale neposredno uvrstili prvi dve ekipi. Tretja in četrta pa bosta za četrtfinale igrali v osmini finala z najboljšima reprezentancama v skupinah C in D.

Doslej najboljši enajsti

»Nizozemska v naši skupini nekoliko odstopa po kakovosti, medtem ko smo z Romuni v lanskih kvalifikacijah igrali neodločeno. Seveda moramo biti realni in se zavedati, da se v boj za kolajne ne moremo vmešati, bi bila pa uvrstitev okoli desetega mesta odlična,« je o pričakovanjih slovenske reprezentance spregovoril njen kapetan Jaša Kadivec, ki drugo sezono igra za reško Primorje.

Slovenski vaterpolisti so bili na dozdajšnjih štirih evropskih prvenstvih uvrščeni najvišje na svojem prvem, ko so bili v Firencah v tekmi za enajsto mesto z 8:7 boljši od Nizozemske, s katero se bodo pomerili prihodnji torek v zadnjem krogu skupine D. Štiri leta zatem so v Kranju v skupini sicer premagali Nemčijo z 12:9, a so bili na koncu vseeno dvanajsti, tako kot tudi leta 2006 v Beogradu. Na teh treh prvenstvih je bilo le po dvanajst reprezentanc, od leta 2016 so štiri ekipe več. Največ kolajn na EP je osvojila Madžarska (26, od tega 13 zlatih, 7 srebrnih in 6 bronastih). Žensko EP poteka istočasno v Eindhovnu na Nizozemskem.

Spored tekem v skupini D Jutri: Slovenija – Slovaška (17.45), Nizozemska – Romunija (20.15), nedelja, 7. januarja: Slovenija – Romunija (17.45), Slovaška – Nizozemska (20.15), torek, 9. januarja: Romunija – Slovaška (17.45), Slovenija – Nizozemska (20.15).