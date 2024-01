Nepreslišano: Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva GZS

Slovenija je tranzitna država, ki jo prečkata peti in deseti evropski koridor. Prostega pretoka blaga in ljudi čez našo državo ne moremo prepovedati, prometa bo samo še več, to je dejstvo. Okoli Benetk so zgradili šestpasovnice, v Gradcu prav tako, tudi Celovec, po velikosti primerljiv z Mariborom, ima šestpasovnice. Mi pa se zdaj vsak dan zatrpamo na nesrečnem ljubljanskem obroču, ki je bil začrtan v 70. letih prejšnjega stoletja, v nekih povsem drugih razmerah. Kar je še huje, Slovenija nima resnih načrtov, nima prostorskih aktov, vse se zamika v obdobje po letu 2025 ali celo 2030. Tu je država zagotovo pogrnila na celi črti. Tisti, ki so bili v preteklem desetletju za to zadolženi, bi morali razmisliti o tem, da bi vrnili del plače, ker si je niso zaslužili.