Odbornik Bumbar je nekega dne v gostilni na uho povedal prijatelju Bebcu, da nekdo hodi k ženi policaja, ko njega ni doma. In Bebec je to na uho šepnil prijatelju Bimbotu, ki mu je prisegel, da bo o tem molčal. Molk je zlato, pa ne v Butalah. Tudi tajni agent je to zvedel in zadržal zase. Ampak zgodilo se je, da je tajnemu agentu isto prišepnil še župan. Bog vedi, kje je on zvedel to skrivnost. Flavza je postala butalska tajnost, da nekdo ponoči prihaja v hišo policaja, ampak vedno takrat, ko njega ni doma. Ugibalo se je, kaj če preverja, kakšne so skrivnosti med njima, ki jih Butalci še ne vedo, kar je v Butalah nedopustno. Raje so verjeli čenči, da je lahko dimnikar ali pa vodovodar.

Ker imajo stene butalske gostilne ušesa, pa tudi usta, je ta tajnost prišla tudi do policaja. Zahteval je in od župana izsilil sklic seje županstva, ki je imelo nalogo preveriti, kdo kam hodi in zakaj. Pri tej točki dnevnega reda so sejo zaprli za javnost, zaslišana je bila žena policaja, pa tudi tajni agent. Po seji ni nihče od odbornikov ničesar, kar je slišal na zaprtem delu seje, povedal javno. Rekli so samo, da so z izpovedjo žene, da so obiski privatna in ne butalska stvar, zadovoljni, z izjavo tajnega agenta, kdo je začel, pa ne.

V Butalah se je pojavilo butalsko javno mnenje, ki je zahtevalo ugotovitev dejstev. Zakaj, nikomur ni jasno. Morda zaradi dodatkov k plačam odbornikov. V Butalah si vsak odbornik županstva želi voditi vsaj eno komisijo, zato, ker je to dodatek k plači. Županstvo je imenovalo toliko komisij, kolikor je odbornikov. Župan je vodil seje županstva, odborniki pa seje komisij. Vsak odbornik je, na zahtevo članov vseh devetih komisij, moral sklicati svojo komisijo, ki je obravnavala eno samo točko dnevnega reda, kaj je tajnost in kdo jo je razširil. Seje so bile vse zaprte za javnost, na vsaki pa je poročal odbornik sklicatelj, ki je tajnost slišal na zaprtem delu seje županstva. Tako je bila tajnost vesti zagotovljena, saj javno ni nihče izdal, kar je slišal. Butalski način varovanja tajnosti je, da lahko le to zaupaš tudi drugemu, ki mora priseči, da je ne bo nikomur povedal. Tako so za vse tajnosti vedno vedeli vsi Butalci, čeprav jih nihče ni nikoli podal javno. Vsi so vedeli vse, nikogar več ni zanimalo, kaj se je dogajalo, ampak kdo je začel.

Zgodilo pa se je nezaslišano. Medij Butalski Čvek je javno objavil strogo varovano tajno vest, hkrati pa namignil, da se je vse začelo z namigom župana tajnemu agentu, da preišče butalske govorice.

Vsi Butalci so bili zgroženi, da je butalski medij objavil, kar se je govorilo na zaprtih sejah županstva in komisij. Kdo je kriv, da je prišlo v javnost? Vsi so s prstom pokazali na župana, kajti če on ne bi namignil tajnemu agentu in na zahtevo policaja sklical zaprte seje županstva, tajne novice sploh ne bi bilo. O vsebini in posledicah neznančevih obiskov pa nihče nič.

Tomaž Šumi, Lesce