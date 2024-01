Anže Lanišek, ki je v torek dobil kvalifikacije, dan prej pa zmagal na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu, je bil sedmi (244,8). Na desetem mestu je tekmo končal Timi Zajc (235,7), Domen Prevc (212,9) pa na 23. Peter Prevc se na 26. mestu (107,1) ni uvrstil v finale, ker je izgubil dvoboj prve serije. Tako je tekmo končal kot 31.

Hörl je v prvi seriji skočil 134 m, meter manj od Kosa, ki je imel največjo daljavo serije, a tudi precej večji odbitek zaradi zelo ugodnega vetra, Avstrijec pa je skočil tudi z enega naletnega mesta nižje. Tako je imel pred finalom kar 9,9 točke prednosti pred drugouvrščenim Slovencem, ki si je mesto delil s Kobayashijem.

Lanišek je imel na sedmem mestu 14 točk zaostanka za vodilnim, dve mesti je bil za njim vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Stefan Kraft, dve mesti pred njim na petem pa doslej vodilni na turneji štirih skakalnic, Nemec Andreas Wellinger.

Pred finalnim skokom Krafta so skoraj pol ure čakali na veter, ki bi dovoljeval nadaljevanje serije. Zaletno mesto so dvignili za dve stopnji, Kraft pa je zmogel dovolj zbranosti, da je prevzel vodstvo. Dobil je 248,3 točke, kar je bilo na koncu dovolj za šesto mesto. Skočil je 131 m, Lanišek je bil meter krajši in je za njim zaostal za mesto in 3,5 točke.

Wellinger je bil boljši od Krafta, a slabši od Kosa in Kobayashija. Japonec ima sedaj okrog 2,5 metra (4,8 točke) prednosti pred zadnjo postajo štirih skakalnic pred Wellingerjem. Ta se še vedno nadeja, da bo kot prvi Nemec po Svenu Hannawaldu in letu 2002 osvojil zlatega orla.

Kos za tretjim mestom zaostal le osem desetink

Kos je za tretjim mestom na zmagovalnem odru zaostal le osem desetink, četrti je bil že v Oberstdorfu 29. decembra. »Upal sem, da bodo v premoru med finalno serijo to tudi odpovedali. Bilo je zelo napeto, ampak tako pač je v našem športu. Današnji izid je potrditev, da lepo in daleč skačem. Tudi na zadnji tekmi novoletne turneje želim uživati, kot sem danes, in v tem primeru bo res super,« je za nacionalno televizijo povedal Kos.

»Zelo sem zadovoljen s skoki. Sprejeti pa moram osvojeno mesto. Veter se je res zelo, zelo vrtel. Vedel sem, da moram v dolgem čakanju ostati zbran in miren. Spustili so nas takrat, ko je bilo varno in je bilo možno tudi daleč skočiti. Zanimiv dan, zanimiva tekma, a bo treba za zadnjo tekmo novoletne serije še kaj dodati,« pa je povedal Lanišek.

Na 11. mestu je bil po prvem skoku Zajc, Domen Prevc pa 23. Zajc, ki je v drugi seriji skočil dva metra več kot v prvi, se je na koncu prebil v deseterico. V prvi seriji na izpadanje je Zajc gladko ugnal Američana Tateja Frantza (84,5), Kos Norvežana Benjamina Oestvolda (89,9), Domen Prevc pa Finca Eetuja Nousiainena (98,3). Kot zadnji je skočil Lanišek, ki mu Finec Niko Kytosaho ni bil kos (91,1). Petra Prevca je za las premagal Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal (111), oba sta skočila 122 m. Prevc se v finale ni uvrstil kot eden izmed petih srečnih poražencev.

Po polovici novoletne turneje sta bila na tretjem in četrtem mestu točkovanja Nemca Pius Paschke in Karl Geiger. Prvi si na 36. mestu ni priboril drugega skoka, Geiger pa je na 26. mestu tudi končal sanje o osvojitvi zlatega orla. Po finalu je ostal 26.

Za konec turneje se bodo skakalci preselili še v Bischofshofen, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto pa še četrta tekma te prestižne serije.