Ruski uradniki so sporočili, da so ruske sile ponoči preprečile ukrajinski napad na rusko obmejno mesto Belgorod, poroča britanski BBC. Povedali so, da je bilo več kot deset raket sestreljenih, preden bi dosegle Belgorod, kjer je bilo minulo soboto ubitih 25 ljudi. Ukrajinska stran ruskih navedb ni komentirala.

V ruskem mestu so sicer v torek zabeležili eno smrtno žrtev in 11 ranjenih, eksplozije pa je bilo slišati še v regiji Kursk in pristaniškem mestu Sevastopol na Krimu. Ruski guverner zasedenega polotoka Mihail Razvožajev je sporočil, da so nad pristaniščem v Sevastopolu sestrelili raketo, žrtev ali škode pa tam ni bilo.

Ukrajinske oblasti pa so zgodaj davi sporočile, da je bilo v torkovih napadih - tudi v največjih ukrajinskih mestih, kot sta Harkov in Kijev - po vsej državi skupno ubitih ali ranjenih več kot 130 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem nočnem nagovoru dodal, da so ruske sile v torek izstrelile skoraj sto raket in ob tem preračunale, kako bi z njimi povzročile kar največ škode.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je v torek pozno zvečer opozoril, da gre za nevarno eskalacijo sovražnosti med Rusijo in Ukrajino. Obe strani je v objavi na omrežju X pozval k spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava in zaščiti življenj civilistov.

EU uvedla sankcije proti največjemu ruskemu proizvajalcu diamantov

Evropska unija je medtem danes v okviru ukrepov proti ruski invaziji na Ukrajino uvedla sankcije proti največjemu ruskemu proizvajalcu diamantov Alrosa in direktorju podjetja Pavlu Marinčevu. S tem so dopolnili prepoved uvoza ruskih diamantov v povezavo, ki je v veljavi od ponedeljka, so sporočili iz Bruslja.

Alrosa je največje rusko podjetje za rudarjenje diamantov, saj proizvede 90 odstotkov ruskih diamantov. S tem predstavlja pomemben del gospodarskega sektorja, ki zagotavlja prihodke vladi. Leta 2022 je izvoz diamantov Rusiji prinesel štiri milijarde dolarjev.

V Evropski uniji je sicer s 1. januarjem v veljavo stopila prepoved uvoza naravnih in sintetičnih diamantov iz Rusije. Septembra pa bo prepovedan tudi uvoz ruskih diamantov, ki so jih obdelali v drugih državah. Prepoved uvoza je stopila v veljavo po mesecih trdih pogajanj z državami skupine G7 glede vzpostavitve sistema sledenja ruskih diamantov. Pri vzpostavitvi sistema za sledenje je vztrajala sicer predvsem Belgija, ki velja za enega od svetovnih središč za trgovanje z diamanti.

Odkar je ruski predsednik Vladimir Putin februarja 2022 sprožil invazijo na Ukrajino, je EU uvedla sankcije že proti 2000 podjetjem in posameznikom. A sankcije niso dosegle želenega učinka, saj se je ruskemu gospodarstvu uspelo prilagoditi.