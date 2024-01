Od začetka vojne v Gazi pred skoraj tremi meseci je umrlo 22.313 Palestincev, več kot 57.000 jih je bilo ranjenih. Palestinske oblasti v Gazi sicer domnevajo, da je število mrtvih še višje, saj pogrešajo okoli 7000 ljudi, ki bi lahko bili pod ruševinami, poroča španska tiskovna agencija EFE. Izraelska ofenziva je z domov pregnala kar 85 odstotkov prebivalcev Gaze.

Izraelski napadi so se davi osredotočili predvsem na osrednji in južni del enklave. Izraelska vojska je sporočila, da boj proti skrajnemu gibanju Hamas nadaljujejo na jugu Han Junisa, kjer so okrepili operacijo. Na območju Han Junisa je izraelska vojska spustila letake, na katerih pozivajo ljudi, naj zapustijo določena območja, ki so jih označili za bojna. Pozvali so jih, naj odidejo v zatočišča v drugih delih mesta, poroča britanski BBC.

Palestinska tiskovna agencija Wafa je medtem poročala o napadu s tremi smrtnimi žrtvami na vzhodu Rafe, kjer živi večji delež od 1,9 milijona razseljenih Palestincev. Bombardiranja se nadaljujejo tudi na območju begunskih taborišč Al Magazi in Nusejrat v osrednjem delu Gaze. S severa enklave pa poročajo o smrti mladoletnika po napadi pred vhodom v šolo v Džabaliji.

Izraelska vojska je v okviru svoje operacije odkrila orožje in večjo količino gotovine v hiši člana Hamasa ter predor v šoli na območju Han Junisa.

Vodja WHO obsodil napade na sedež Rdečega polmeseca v Gazi

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je v torek obsodil napade na sedež palestinskega Rdečega polmeseca (PRCS) v Han Junisu v Gazi in jih označil za nesprejemljive. Ob tem je znova opozoril, da se prebivalci enklave soočajo s hudo humanitarno katastrofo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Obsojam današnje napade na bolnišnico Al Amal, ki jo vodi organizacija PRCS,« je Tedros zapisal na omrežju X in napade, v katerih je bilo ubitih pet ljudi, označil za nesprejemljive. Dodal je, da je v omenjeni bolnišnici zatočišče našlo okoli 14.000 ljudi. »Mnogi od njih so zdaj odšli, tisti, ki so ostali, pa se zelo bojijo za svojo varnost in nameravajo zapustiti kraj, kamor so se zatekli po zatočišče in zaščito,« je pojasnil in poudaril, da je treba vselej zaščititi bolnišnice, reševalna vozila, zdravstvene delavce in ljudi, ki iščejo zdravstveno oskrbo. Zdravstveni sistem v Gazi je po njegovi oceni namreč že tako na kolenih.

Vodja WHO je ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja in k nujnim ukrepom za zagotovitev hrane, vode in medicinskih potrebščin za civiliste v palestinski enklavi, ki so po njegovih besedah prisiljeni živeti v razmerah lakote, pomanjkanja higiene in sanitarij ter širjenja bolezni, navaja AFP.

ZDA obsodile izjave izraelskih ministrov o izselitvi Palestincev iz Gaze

Ameriški State Department je v torek obsodil sporne izjave dveh ministrov izraelske skrajno desne vlade, da bi bilo treba Palestince spodbujati k izselitvi iz Gaze, kamor bi morali naseliti Jude. Tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller je dejal, da Washington zavrača nedavne izjave izraelskih ministrov za finance in za nacionalno varnost, Bezalela Smotriča in Itamarja Ben Gvira, ki sta zagovarjala preselitev Palestincev iz Gaze.

»Takšna retorika je neodgovorna. Jasno, dosledno in nedvoumno stališče ZDA je, da je Gaza palestinsko ozemlje,« je zagotovil Miller. Dodal, da gre zlasti za to, da Hamas ne bo ohranil nadzora na ozemlju Gaze, teroristi pa ne bodo več ogrožali Izraela.

Ben Gvir je v ponedeljek izrazil prepričanje, da bi Izrael moral spodbujati emigracijo prebivalcev Gaze, ki so že skoraj tri mesece tarča silovitih izraelskih napadov. Zatrdil je, da bi bila izselitev Palestincev in obnova izraelskih naselbin pravilna, pravična, moralna in humana rešitev. Njegove pripombe so prišle dan po tem, ko je finančni minister Smotrič prav tako pozval k vrnitvi izraelskih naseljencev v Gazo in dejal, da bi moral Izrael spodbuditi približno 2,4 milijona Palestincev, naj odidejo iz Gaze.

Ben Gvir se je nato danes odzval na obsodbo ZDA. »Združene države so naša najboljša prijateljica, vendar bomo najprej naredili tisto, kar je najboljše za Izrae,"« je na omrežju X zapisal skrajno desni politik. Ob tem je ocenil, da bo selitev več sto tisoč prebivalcev Gaze Izraelcem, ki živijo na območjih blizu enklave, omogočila vrnitev domov in varno življenje.

Izrael je sicer leta 2005 iz Gaze umaknil še zadnje vojake in naseljence, ki so bili tam od leta 1967. Vlada pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja pa od začetka vojne proti palestinskemu gibanju Hamas, ki je izbruhnila 7. oktobra, uradno ni napovedovala prisilnega izseljevanja prebivalcev Gaze.

Jemenski Hutiji v Rdečem morju ponovno napadli trgovske ladje

Jemenski uporniki Hutiji so medtem v torek zvečer na trgovske ladje v bližini ožine Bab el Mandeb, ki Rdeče morje povezuje z Adenskim zalivom, izstrelili dve raketi, je sporočila ameriška vojska. Škode in ranjenih ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pred tem je o eksplozijah v bližini ene od tovornih ladij v ožini poročala britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO).

»Ta nezakonita dejanja so ogrozila življenja več deset nedolžnih pomorščakov in še naprej ovirajo prost pretok mednarodne trgovine"« je na omrežju X sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom) in dodalo, da je bil to 24. napad na mednarodni pomorski promet na območju od 19. novembra.

Po navedbah Centcoma so Hutiji izstrelili dve protiladijski balistični raketi, vendar pa z nobene od ladij, ki so bile takrat na območju, niso poročali o škodi ali žrtvah. Varnostni svet ZN se bo sicer danes sestal na zasedanju, na katerem naj bi spregovorili tudi o napadih Hutijev v Rdečem morju.

Hutiji, ki jih podpira Iran in nadzirajo večji del ozemlja Jemna, v zadnjih tednih pogosto napadajo ladje na pomembni pomorski poti v Rdečem morju. Ob tem trdijo, da gre izraz solidarnosti s Palestinci v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti gibanju Hamas. Po navedbah Pentagona so doslej z brezpilotnimi letalniki in raketami napadli že več deset trgovskih ladij. Nekatere rakete in drone so sestrelile ameriške, britanske in francoske vojaške ladje, ki patruljirajo na območju, navaja AFP.

Napadi predstavljajo vse večjo grožnjo za tranzitno pot, po kateri potuje do 12 odstotkov globalne trgovine, zaradi česar so ZDA decembra vzpostavile posebno pomorsko skupino za zagotavljanje varne plovbe, v kateri sodeluje več držav. Poleg tega je Washington uvedel tudi sankcije proti omrežjem menjalnic denarja, ki podpirajo Hutije.