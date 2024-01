Sodniki bodo zaradi neuresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač jutri za eno uro prekinili sodne obravnave. Kot je prejšnji teden pojasnila predsednica Slovenskega sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević, bodo protestni shodi sodnikov večinoma potekali na sedežih okrožnih in višjih sodišč za ta sodišča in za manjša okrajna sodišča na njihovem območju. Protesti se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma do ene ure.

Nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač bodo izrazili tudi tožilci in jutri za eno uro prekinili delo. »V Društvu državnih tožilcev Slovenije smo se odločili, da jutri izvedemo stavko. Gre za enourno prekinitev dela, v tem delu se bomo pridružili kolegom sodnikom. O nadaljnjih protestnih aktivnostih, ki bodo nedvomno sledile, če vlada oziroma državni zbor ne bosta upoštevala odločbe ustavnega sodišča, pa se bomo v okviru skupine, ki deluje v okviru Društva državnih tožilcev Slovenije, še pogovorili,« je napovedala Mirjam Kline, ki začasno vodi generalno državno tožilstvo.

Tožilci bodo z vladnim ignoriranjem odločbe ustavnega sodišča seznanili tudi evropsko komisijo in evropski parlament, organizaciji OECD in GRECO in Posvetovalni svet evropskih tožilcev kot najvišji evropski posvetovalni tožilski organ. V Društvu državnih tožilcev Slovenije pa bodo pripravili tudi protestno izjavo za medije.

S tožbami naj bi zahtevali poravnavo nesorazmerij pri plačah za pet let nazaj

V društvu pripravljajo tudi podlago oziroma osnutek tožbe zoper državo zaradi neuresničitve ustavne odločbe, »enako, kot so to napovedali sodniki,« je dodala Klinetova. Dopustila je tudi možnost, da bodo s tožbami zahtevali poravnavo nesorazmerij pri plačah za pet let nazaj. Kline ob tem poudarja, da so v tožilskih vrstah razočarani, saj so pričakovali, da bosta vlada in državni zbor upoštevala odločitev ustavnega sodišča ter načela vladavine prava.

Odzval se je tudi Sodni svet, ki neuresničitev odločbe ustavnega sodišča šteje za hudo kršitev načela pravne države in zanikanje vladavine prava ter ustavne ureditve Republike Slovenije. O tem je Sodni svet danes pisno seznanil tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa, predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsolo, predsednico Evropske mreže sodnih svetov Dalio Vasariene in Jožeta Štrusa iz generalnega direktorata evropskega komisarja za pravosodje.