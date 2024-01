O tem, kako hudo bo in kako se izogniti gneči, je govoril župan Janković. Izpostavil je, da bo jutri od 1. ure zjutraj v prometu treba biti strpen. Voznice in voznike je pozval, naj v ta del mesta ne hodijo z avtomobilom. Dunajsko cesto na delu, ki bo od jutri zaprt, vsak dan prevozi 25 tisoč avtomobilov. Datum zapore, pravi Janković, so izbrali skrbno, ker je v tem obdobju prometa manj kot v konicah, bodo pa kljub temu nastajali zastoji. Župan je ob tem priznal, da bi bilo za pretočnost prometa veliko bolje, če bi se lahko njaprej lotili podvoza pri Orto baru. Vendar se za tak vrstni red obnove železniške proge in železniške postaje niso odločili, ker naj tehnično to ne bi bilo mogoče.

Janković je ob tem opozoril še, da bo zaradi vseh gradbenih del, ki bodo potekala med gradnjo Potniškega centra Ljubljana, življenje v bližini glavne ljubljanske železniške postaje zelo zahtevno.

V križišče zapelimo, zgolj če ga lahko zapustimo

Policisti bodo urejali promet samo v najbolj potrebnih križiščih. Izpostavili pa so, da samo prisotnost policista v križišču ne pomeni, da do zastojev ne bo prihajalo. Na katerih križiščih bodo prisotni, se bodo odločali sproti.

Policisti so v zadnjem času sicer opazili zlasti pogosto pojavljanje napačnih odločitev voznikov, ki zapeljejo v križišče ob zeleni luči tudi tedaj, ko ni možnosti, da križišče pravočasno zapustijo. S tem dodatno zaprejo križišče ostalim voznikom in poslabšajo pretočnost.

