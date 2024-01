Slovenski rokometaši so dan po božiču začeli sklepne priprave za 14. nastop med evropsko elito. Prvi del so zaključili v petek, ko so na pripravljalni tekmi v Slovenj Gradcu s 34:33 ugnali Avstrijo.

Na obračunu s severnimi sosedi selektor Uroš Zorman ni mogel računati na Domna Makuca, Blaža Janca in Stefana Žabiča, ki so poškodovani. Manjkali so tudi Blaž Blagotinšek, Aleks Vlah in vratar Klemen Ferlin, a so se danes v prestolnici pridružili ekipi in opravili prvi trening.

»Na tekmi proti Avstriji smo videli, katere kombinacije v igri nam odgovarjajo in katere ne. V obrambi nam je manjkala agresivnost. V zadnji del priprav vstopamo z vsemi razpoložljivimi igralci, kar nam bo omogočilo normalno treniranje obrambe in napada. Časa ne bo veliko, pred nami so trije treningi v dvorani, ki bodo zato daljši in nekoliko bolj naporni,« je za RZS dejal Zorman. Ta si v novem letu želi predvsem zdravja celotne reprezentance.

Po krajšem novoletnem premoru se je ta devet dni pred uvodno tekmo na EP zbrala v Ljubljani, kjer bo opravila večino zadnjih treningov pred odhodom v Nemčijo. Izjema bo konec tedna, ko bodo Slovenci gostovali v Poreču. V petek jih v hrvaški Istri čaka pripravljalna tekma s Črno goro, dan kasneje še s Hrvaško. Obe se bosta začeli ob 17. uri.

»Proti Avstriji zagotovo nismo odigrali najboljše tekme. Na obeh straneh igrišča imamo še kar nekaj rezerv. Agresivnost v obrambi v Slovenj Gradcu ni bila na zadostni ravni, tudi v napadu nismo bili povsem usklajeni. Do turnirja v Poreču imamo nekaj dni, da se čim bolje pripravimo in izboljšamo igro,« je dodal Rok Ovniček.

V Nemčijo bo slovenska zasedba odpotovala čez teden dni. Po uvodni tekmi proti Ferskim otokom sledita še tekmi s Poljsko in Norveško. V drugi del tekmovanja, ki bo prinesel selitev v Hamburg, bosta napredovali dve reprezentanci.