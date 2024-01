»Igrati hitreje in precej bolj agresivno v obrambi in v skoku.« Tako je Zoran Martić opisal želje, ki jih ima po prihodu na mesto glavnega trenerja Cedevite Olimpije, kjer je zamenjal neuspešnega Italijana Simoneja Pianigianija. S klubom se je zaenkrat dogovoril za sodelovanje do konca sezone, ob obojestranskem zadovoljstvu pa ga lahko podaljšajo. Sočasno se je v Stožice vrnil tudi Zoran Dragić, ki ga Pianigiani ni želel v moštvu, a vodilni še kar vztrajajo, da je bila vse skupaj odločitev kluba.

Prihod Zorana Martića je tudi prva prava odločitev Vlada Ilievskega v vlogi športnega direktorja kluba. Kot je pojasnil direktor Davor Užbinec, je Simoneja Pianigianija upravnemu odboru za trenerja predlagal še nekdanji športni direktor Sani Bečirović, saj so pogovore z njim začeli že kmalu po začetku leta 2023. »Kandidatov je bilo več, a je bil Zoran Martić najbolj primeren. Tudi zato, ker je moštvo ves čas spremljal v vlogi strokovnega komentatorja za eno izmed športnih televizij in ga tako dobro pozna. Hkrati sem z njim sodeloval tudi pri nekdanji Union Olimpiji in vem, da gre za velikega strokovnjaka,« je povedal Vlado Ilievski, ki še vedno stoji za poletnimi okrepitvami in je mnenja, da je ekipa kakovostna, a da zaradi skupka različnih okoliščin ne uspe pokazati svoje prave vrednosti.

Zorana Martića ne čaka lahko delo, saj ne bo imel veliko časa, da popravi vse napake, ki jih je počel njegov predhodnik. V oči so padle slaba fizična in taktična pripravljenost, ki se ju čez noč ne bo dalo popraviti. Še posebej ne, ker si bodo tekme sledile ena za drugo. Že danes zmaje v Kranju čaka prva tekma četrtfinala slovenskega pokala proti Triglavu, v soboto pa v 15. krogu lige ABA v Tivoliju gostuje Crvena zvezda. V 14. krogu so 31. decembra v Beogradu klonili proti Megi s 86:97. »Moštvo v letošnji sezoni ves čas kaže dva obraza, celo znotraj posamezne tekme. Moja naloga je, da poskušam izluščiti dobre stvari. Ker ne bomo imeli veliko časa za treninge, bodo toliko bolj pomembni pogovori. Za vsak poraz ali slabo obdobje je krivih več faktorjev, ne samo eden. Hkrati moram izpostaviti, da tudi ni vse slabo in da so bile tudi dobre stvari. Želim, da vsak igralec pri sebi najde stvari, v katerih lahko naredi korak naprej, moja naloga pa bo, da vse skupaj vključim v uspešno celoto,« pravi Zoran Martić.

58-letni Celjan ni imel pomislekov, ko je prišel klic Olimpije, v kateri je v preteklosti deloval že večkrat. Od vnovičnega prihoda ga ni odvrnila niti porazna sezona v evropskem pokalu. »Dobil sem presenetljivo veliko sporočil, ko je postalo jasno, da se vračam. Pisali ali klicali so me znanci, prijatelji, pa tudi ljudje, ki jih ne poznam. Nekateri so mi izrekli sožalje, drugi spodbudo. Predvsem pa mi je veliko število klicev in sporočil dalo vedeti, kar sem se na neki način zavedal, kako pomembna je za slovensko športno javnost Cedevita Olimpija. Ljudem ni vseeno, navsezadnje pa o tem priča tudi ogromno številko novinarjev, ki ste se zbrali.«

Ob obeh domačih tekmovanjih bo Olimpija do konca sezone večjo pozornost namenjala ligi ABA, kjer je v dobrem položaju, a Martić ni prečrtal niti tekem v evropskem pokalu. »Rezultatskih ciljev v evropskem pokalu več ne moremo izpolniti, a to ne pomeni, da preostale tekme v njem ne bodo pomembne. Če ne drugega, zaradi odnosa do samega sebe, kluba, ki ga predstavljamo, ter navijačev, javnosti in sponzorjev, ki nas spremljajo. Naredili bomo vse, da iz preostalih tekem povlečemo največ, kar se da.«