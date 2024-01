Januarske projekcije filmov 34. Liffa

V Cankarjevem domu bo ta mesec na ogled več filmov lanskoletnega 34. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe). Med filmi, ki bodo na ogled, bo Köbenhavn ne obstaja v režiji Martina Skovbjerga, ki si ga bo mogoče ogledati 3., 4., 6. in 22. januarja. Gre za nenavadno mešanico trilerja in meditativne drame, v kateri ozadje skrivnostnega izginotja mladega dekleta razkrivata njen fant in oče.