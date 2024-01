Dolina Kamniške Bistrice že nekaj časa velja za priljubljeno izhodišče različnih pohodniških izletov in tudi daljših tur. Zaradi lahke dostopnosti in hkrati številnih znamenitosti, ki jih skriva, dolina ob južnem vznožju Kamniško-Savinjskih Alp postaja vedno bolj priljubljena tudi za krajše, morda le poldnevne družinske izlete.

Tokrat smo se v iskanju čarobnosti slapa Orglice odpravili v eno od številnih stranskih dolin Kamniške Bistrice – v dolino hudournika Kamniška Bela. Avto smo pustili na izhodiščni točki, označeni za pot proti slapu, na manjšem parkirišču, ki je od spodnje postaje nihalke za Veliko planino oddaljeno le nekaj minut vožnje. Čeprav na tabli piše, da hoja traja 50 minut, lahko pot prehodite tudi v dobre pol ure. Omenjeno parkirišče je tudi izhodišče za Korošico, Konja ali Presedljaj, a si je za te ture treba vzeti skoraj ves dan.

V času našega obiska je bila struga potoka Kamniška Bela – gre za levi pritok Kamniške Bistrice, ki izvira pod Šrajem – prazna. Zato je bilo preveč optimistično pričakovati, da nas bo na cilju pričakal slap. Kljub vsemu smo vztrajali in stopili na dobro označeno pot, ki vodi skozi gozd. Široka in praktično položna pot je primerna tudi za mlajše otroke, ki bodo le zadnjih nekaj metrov, ko se pot strmo dvigne, potrebovali pomoč starejših. Morda pa tudi ne.

Do slapa vodita dve poti, zaradi česar lahko opravite kar krožno pot. Na razpotju označena leva pot pohodnika usmeri mimo bolnišnice Bela, desna pa proti slapu Orglice. Ker so nas pohodniki, ki so se vračali od slapa, vidno razočarani obvestili, da je slap »suh«, smo zavili levo. Pot do bolnišnice poteka skozi gozd in se počasi vzpenja, ves čas pa pohodnika nagovarjajo informativne table, ki pripovedujejo zgodovino kraja in zgodbe ljudi. Na tem mestu sta v letih od 1943 do 1945 delovala dva bolnišnična objekta in v njiju se je poleg drugih ranjencev zdravil ter žal tudi umrl Otto Hinds, ameriški pilot letala, ki je 29. maja 1943 padlo na Veliko planino. Njegovo spominsko ploščo so pri bolnišnici, do katere vodijo smerokazi, predstavniki KO ZZB NOB Kamniška Bistrica - Godič odkrili 11. junija 1988.

Informativne table obiskovalce prav tako seznanjajo z biotsko raznolikostjo doline, ki slovi kot življenjski prostor različnih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Obisk Kamniške Bistrice je primeren tudi v zimskem času, več previdnosti pa je potrebne predvsem v času, ko so pohodne poti zaradi snega neprehodne ali poledenele.