Sara Kern, filmska režiserka: Filmsko raziskovanje bolečine

Filmski opus Sare Kern, ki bo 8. februarja za svoj celovečerni prvenec Moja Vesna prejela nagrado Prešernovega sklada, zaznamujejo senzibilnost, intuitivnost in poetičnost ter precizen in minimalističen vizualni stil, ki z izčiščenimi dialogi prostor pogosto prepušča tišini – izgubljenim besedam in neubesedljivim čustvom, ki v procesu žalovanja obteženo obvisijo v zraku.