Potem ko so slovenski smučarski skakalci kar devet tekem čakali na prve stopničke v sezoni, so jih dosegli z zmago Anžeta Laniška v Garmisch-Partenkirchnu, ki je najprestižnejša tekma leta v svetovnem pokalu, saj so televizijski prenosi te tekme tudi v državah, ki nimajo niti ene skakalnice. Po tretjem mestu po prvi seriji je v finalu poletel kot raketa, čeprav je imel z dodatkom 10,3 točke tretje najslabše razmere v finalu. »Super. Užival sem v skokih. Zlasti v finalni seriji sem se sprostil, bilo je odločno in lepo. Dal sem si duška. Po tehnični plati je bil to eden najboljših skokov sezone. Najbolj sem vesel, da vse skupaj lepo stopnjujem. Verjetno se bom šele čez nekaj let ali po koncu kariere zavedel, kako prestižna je bila zmaga v Garmisch-Partenkirchnu. Kultna sta tudi skakalnica in stadion iz nekdanjih časov,« je po šesti zmagi v karieri na tekmah za svetovni pokal povedal 27-letni Anže Lanišek. Ni ga zmedlo, da je moral čakati na nastop, ker je režiser prenosa zelo dolgo časa vrtel posnetek nastopa Wellingerja, ki je skočil pred njim. »Takšno provokacijo sem pričakoval. Nisem dovolil, da bi me motilo, bil sem v svojem svetu in naredil le tisto, kar najbolje znam. Edino vodilo je, da se sprostim in uživam v svojih skokih,« je pojasnil priljubljeni Žaba, ki je po dveh slavjih Primoža Peterke (1997, 2003) in enem Petra Prevca (2016) postal tretji Slovenec z zmago v Garmischu.

Novoletna darila so ostala skrivnost

Potem ko je bil v Obertsdorfu šele 18., je potreboval veliko dela s terapevtko in pogovorov z domačimi (na prvi tekmi ga je spremljala tudi žena Nastja, ki bo prišla tudi na finale v Bischofshofen), prijatelji in trenerji. »Vsi delamo, da pokažemo največ, a stopničke se zgodijo, ni jih mogoče izsiliti. V skokih je treba čim bolj uživati,« je pojasnil Lanišek. Z navdušenjem je razlagal, kako lep večer je bilo silvestrovanje celotne reprezentance z večerjo in skupnim druženjem, ob menjavi daril je bilo veliko smeha. »Darila so bila zanimiva, kakšna so bila, pa naj ostane skrivnost malih velikanov,« je kar vrelo iz Laniška, ki je priznal, da je po zmagi lažje zaspal kot na silvestrovo.

Svojo izvrstno formo je potrdil včeraj v maratonsko dolgih kvalifikacijah v vetrovnem Innsbrucku, ko je odlično izkoristil izdatno pomoč vzgonskega vetra (13,1 točke odbitka), medtem ko je drugouvrščenemu Avstrijcu Kraftu pihal v hrbet (4 točke dodatka). »Na treningu sta bila skoka tehnično zelo lepa, nisem pa še našel prave sproščenosti. Kvalifikacijski skok je bil lep, vse se je izšlo. Lepo sem prišel z mize, nato sem dobil še malo dodatne podpore pod smuči in me je odneslo. Zdaj me zanima le naslednja tekma, da bom našel ravnovesje med pravo mero napadanja in sproščenosti. Če je enega ali drugega preveč, je hitro kaj narobe,« je razlagal Lanišek po četrti letošnji zmagi v kvalifikacijah. Potem ko je opravil številne medijske obveznosti, si je privoščil obrok hrane in tradicionalen obisk savne. »Čas si krajšam s poslušanjem glasbe, zvočnik je obremenjen na polno. Glasbo izbiram glede na počutje. Igric ne igram več, saj sem igralno konzolo prodal,« je povedal Lanišek.

Peter Prevc: Malo bom še moral trenirati

Veter je krojil razplet včerajšnjih kvalifikacij, v katerih je bilo uspešnih vseh pet Slovencev. Peter Prevc je s sedmim mestom nadaljeval uvrščanje med deseterico: »Skoki so stabilni, ni večjih napak, zato sem na zaletni klopi kar miren. Čeprav sem bil že na vrhu zaletišča, sem drugi skok za trening izpustil, saj je bilo veliko prekinitev zaradi vetra. Dejal sem si, da bom v kvalifikacijah lahko na vrhu sedel dovolj časa. Nisem še tako daleč, da bi se znova lahko igral v zraku, ne manjka pa mi veliko. Malo bom še moral trenirati.« Lovro Kos (11. mesto) je po težavah na treningu, ko je preveč divjal, dobro skočil v kvalifikacijah. Timi Zajc (20. mesto) upa, da je pokuril bonus smole. Domen Prevc (34. mesto), ki ima nov dres, s turnejo ni zadovoljen. Zaradi vetra, ki je napovedan, se danes obeta stresna tekma in mogoča so tudi presenečenja.

*** S trenerjem Alešem Selakom iz mojega kluba Mengeš se slišiva po vsaki tekmi ne glede na to, ali je dobro ali slabo. To je človek, ki me skoraj najbolje pozna. Anže Lanišek, smučarski skakalec

Novoletna turneja v številkah Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje: 1. Lanišek (Slo) 295,8 (136, 137), 2. R. Kobajaši (Jap) 292,6 (137, 135,5), 3. Wellinger (Nem) 291,4 (138, 137,5), 4. Fettner 288,7 (136, 138), 5. Hörl (oba Avs) 281,4 (140, 128,5), 9. P. Prevc 272,6 (127,5, 133,5), 11. Zajc 2695 (136, 127), 15. Kos 262,2 (130,5, 134,5), D. Prevc (vsi Slo) v kvalifikacijah diskvalificiran zaradi premajhne prepustnosti dresa. Novoletna turneja, skupno: 1. Wellinger (Nem) 600,7, 2. R. Kobajaši (Jap) 598,9, 3. Kraft 575,5, 4. Fettner 568,1, 5. Hoerl (vsi Avs) 566,5, 6. Lanišek 562,5, 9. P. Prevc 554,6, 11. Kos 551,9, 13. Zajc 547,9, 33. D. Prevc (vsi Slo) 263,3. Svetovni pokal, skupno: 1. Kraft (Avs) 769, 2. Wellinger 607, 3. Paschke (oba Nem) 493, 7. Lanišek 365, 13. P. Prevc 233, 15. Zajc 191, 19. Kos 153, 20. D. Prevc 97, 44. Jelar (vsi Slo) 7. Innsbruck, kvalifikacije za tretjo tekmo turneje: 1. Lanišek (Slo) 130,1 (134), 2. Kraft (Avs) 127,1 (124,5), 3. R. Kobajaši (Jap) 122,2 (129), 7. P. Prevc 115,7 (122), 11. Kos 110,7 (123), 20. Zajc 104,4 (119,5), 34. D. Prevc (111). Tekmeci Slovencev v parih: Franz (ZDA) – Zajc, Oestvold (Nor) – Kos, D. Prevc – Nousianen (Fin), Sundal (Nor) – P. Prevc, Kytosaho (Fin) – Lanišek.

Iskrice z novoletne turneje Brata Prevc obremenjena zaradi sestre Nike Uspeh Nike Prevc, ki ni posebno zgovorna, je povzročil veliko zanimanja v tujih medijih. Peter in Domen Prevc sta morala včeraj odgovarjati na vprašanja poročevalcev o skrivnosti uspeha mlajše sestre. »Ob njenih skokih uživam,« je povedal Peter Prevc. Ker Kobajaši ne pije kave, se ne pogovarja z Wellingerjem Ko so Japonca Rjojuja Kobajašija vprašali, kakšen je njegov odnos s tekmecem za zlatega orla Wellingerjem, kaj se pogovarjata, ali gresta skupaj na kavo, je v svojem slogu kratko odvrnil: »Ne pijem kave.« Zaradi okvare dvigala so morali na zaletišče peš Organizatorji tekme v Garmischu so tekmovalce iz izteka skakalnice s kombiji vozili do odskočne mize, od tam pa so se na zaletišče odpeljali z dvigalom, ki se je pogosto pokvarilo. V kvalifikacijah so tako morali največji asi (Kraft, Wellinger) pešačiti po stopnicah, medtem ko so jim smuči in torbe s čevlji nosili mladi člani skakalnega kluba. Kriza Graneruda se nadaljuje Lanski kralj novoletne turneje Norvežan Halvor Egner Granerud je še drugič zapored na turneji izpadel v prvi seriji. V dvoboju dveh asov ga je premagal Poljak Kamil Stoch, med poraženci pa je Granerud končal na šestem mestu. »Tukaj sem še veliko bolj razočaran kot v Oberstdorfu. Zelo boli, a ne bom odnehal in upam, da bom dobil odgovore v Innsbrucku in Bischofshofnu,« je povedal Halvor Egner Granerud.