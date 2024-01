Sodniki bodo jutri protestno prekinili delo

Če se ne bo zgodil nepričakovan preobrat, bodo sodniki in verjetno tudi tožilci jutri, 4. januarja, z enournim protestom, med katerim bodo tudi prekinili delo, izrazili svoje nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe. Ustavni sodniki so namreč ugotovili protiustavno nesorazmerje med plačami sodnikov in plačami funkcionarjev preostalih dveh vej oblasti.