A če k temu prištejemo še pet porazov s konca prejšnje sezone, Olimpija dosega celo rekord 0:18. S tem so se ljubljanski košarkarji nevarno približali evropskemu negativnemu dosežku, ki ga držijo britanski amaterji London Towers z 0:23 v razmerju zmag in porazov. Preden bo Martić zagnal ekipo na novih obratih, utegne biti Olimpija že zelo blizu tej številki. Vmes se je sicer res končal rekordni svetovni niz porazov, ki ga je z razmerjem 0:28 v ligi NBA držal ameriški Detroit; če bi ljubljanski košarkarji želeli zrušiti tudi ta mejnik, bi potrebovali še naslednjih 10 porazov v nizu. Čeprav je to še vedno mogoče, pa upamo, da je novo leto v Stožice vendarle prineslo novo upanje; novi trener in dedek Mraz, ki sta prišla skoraj sočasno, zagotovo pomenita, da po novem letu vendarle boljše bo.