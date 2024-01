Psu, ki je v Ajdovščini napadel tri ženske, dodelili status nevarnega

Lani so našteli 403 prijave napadov psov, zaradi ugriza in povzročitve posebno hude poškodbe pa so v zadnjih dveh letih usmrtili dva psa. V register nevarnih psov se je po napadih na tri ženske v Ajdovščini vpisal tudi mešanec, na lov na katerega so poslali celo policijske specialce.