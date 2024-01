Tommy Hilfiger je izdal novo interaktivno mobilno videoigro, ki vam omogoča oblikovanje 3D-modnega videza. Investicijska družba ameriškega oblikovalca Hilfiger Ventures se je povezala z razvijalcem iger Tilting Point, da bi ustvarila FashionVerse, mobilno igro, namenjeno generaciji Z in milenijcem.

Z januarjem bo igro mogoče igrati na napravah z operacijskim sistemom iOS in android ter prek Netflixove mobilne aplikacije. Hilfiger je sam prišel na idejo za FashionVerse. Rekel je, da želi uporabiti najsodobnejšo tehnologijo za razširitev modnega sveta v poglobljeni interaktivni igri. FashionVerse uporablja najsodobnejšo tehnologijo – razvit je bil z uporabo modela umetne inteligence, ki ustvarja hiperrealistične avatarje, nastavitve in rekvizite ter oživi vizualno osupljiv virtualni svet.

Poglobljena modna izkušnja

Igralci lahko oblikujejo prizore z najnovejšimi modnimi trendi, blagovnimi znamkami in ozadji v skladu z uradnim opisom igre. Na voljo sta dva načina igranja – stylist, kjer lahko igralci ustvarijo celotne prizore z uporabo izbranega seznama oblačil, čevljev, dodatkov in ozadja, in trendsetter, kjer lahko ustvarijo tablo razpoloženja s svojimi najljubšimi oblekami. »Moj življenjski cilj je bil narediti modo bolj dostopno,« je ob predstavitvi povedal Hilfiger. »Glede na to, koliko ljudi se ukvarja z modo prek svojih telefonov, sem mislil, da mora obstajati način, da vse združimo v eno skupnost, ki zagotavlja bolj poglobljeno izkušnjo.«

FashionVerse je v svojem srcu družabna igra, kar pomeni, da lahko igralci delijo svoja dokončana dela, glasujejo o kreacijah drugih stilistov ali komentirajo svoje najljubše videze. Razvijalci so poudarili tudi pomen raznolikosti in zastopanosti – igra vsebuje široko paleto avatarjev, vključno z modeli vseh velikosti, etničnih pripadnosti, sposobnosti in poz. Eden od avatarjev, objavljenih na instagram profilu FashionVerse, ima protetično nogo. Hilfiger je sodeloval z velikimi modnimi, zabavnimi, umetniškimi in lepotnimi znamkami za vrsto blagovnih znamk znotraj igre. Igralci bodo lahko sodelovali z resničnim svetom mode in dostopali do digitalnih ekskluzivnih izdelkov slavnih umetnikov in glasbenikov. Navsezadnje je cilj igre združiti svet mode, glasbe in pop kulture v enem elegantnem poglobljenem paketu.