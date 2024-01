Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno, jugozahodnik se bo okrepil. Ponoči se bo pooblačilo, v zahodnih in južnih krajih bo občasno deževalo. Marsikje bo vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 10, v severnih krajih od -2 do 1 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.