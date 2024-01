Glasovanje so na 35 od okoli 8000 volišč ponovili že v soboto, ko so na volišča znova pozvali več kot 19.500 volivcev.

Srbska državna volilna komisija (RIK) se je za ponovitev glasovanja odločila, ker rezultatov glasovanja niso mogli ugotoviti ali pa je bilo razveljavljeno zaradi ugotovljenih nepravilnosti.

Rok za vložitev ugovorov po ponovljenih volitvah je 72 ur po zaprtju volišč. RIK bo skupno poročilo o rezultatih volitev objavil v 96 urah od prejema vseh volilnih poročil.

Vučić: Zahtevam protestnikov ne nameravam popustiti

V soboto je v Beogradu potekal tudi množičen protest, h kateremu je pozvala pobuda skupine intelektualcev Proglas. Več tisoč udeležencev protesta je pozvalo k ponovitvi parlamentarnih in lokalnih volitev po vsej državi v šestih mesecih po spremembi volilne zakonodaje.

Vučić je v nedeljo znova sporočil, da ne namerava popustiti zahtevam protestnikov. V pogovoru za srbsko televizijo Prva TV je dejal, da država ne bo več dovolila, da peščica ljudi na protestih ponižuje in fizično maltretira državljane, ter da bodo sankcionirali vse, ki bodo to poskušali.

SNS je na parlamentarnih volitvah osvojila skoraj 47 odstotkov glasov, kar ji zagotavlja absolutno večino v skupščini. Tesno je zmagala tudi v Beogradu, kjer pa ji opozicija na čelu z največjo opozicijsko koalicijo Srbija proti nasilju (SPN), v kateri so levo-liberalne stranke in stranke centra, očita volilno krajo. Ponovljeno glasovanje SPN bojkotira, saj meni, da ne bo popravilo krivic z volitev 17. decembra.

SPN so se v njenih zahtevah po razveljavitvi volitev pridružile nekatere desne opozicijske stranke, nekateri opozicijski politiki pa so se odločili tudi za gladovno stavko, ki so jo medtem že končali.

V nedeljo je gladovno stavko prekinila tudi ena od nosilk liste SPN Marinika Tepić, ki je gladovno stavkala od 18. decembra. V ponedeljek je prek družbenega omrežja X sporočila, da bo po priporočilih zdravnika čez dva tedna znova stabilna in na nogah ter da se njen boj za osvoboditev nadaljuje.