Utah se je Dallasu maščeval za poraz, ki so ga doživeli 6. decembra, ko so proti teksaški zasedbi izgubili s 50 točkami razlike (147:97). Pri Utahu so se iz tistega poraza veliko naučili in tokrat niso dovolili, da bi se razigral prvi zvezdnik Dallasa Dončić, ki je tokrat dosegel 21 točk manj kot pred skoraj mesecem dni nazaj.

Kljub slabšemu strelskemu večeru je bil Dončić še vedno najboljši strelec Dallasa z 19 točkami. Zbral je 14 asistenc in šest skokov v 34 minutah, ob metu iz igre 6-20. Zgrešil je deset metov za tri točke (3-13), izgubil je štiri žoge.

»Enostavno nismo mogli priti v naš ritem igre na postavljeno consko obrambo,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. »Vedeli smo, kaj nas čaka, a našega načrta preprosto nismo izvedli ali izkoristili naših prednosti.«

Za Dallas se je na parket vrnil Kyrie Irving, potem ko je izpustil 12 tekem zaradi težav z bolečinami v peti. Irving je dosegel 14 točk in devet skokov. Mavericksom tokrat ni stekel met z razdaje, zadeli so zgolj 11 trojk iz 40 poskusov, Utah je prepričljivo dobil skok (53-41).

V vrsti Utaha je blestel rezervist Jordan Clarkson, ki je v domači dvorani Delta Centra navdušil s kariernim prvim trojnim dvojčkom. To je bil celo prvi trojni dvojček košarkarja Utaha v redni sezoni lige NBA v 16 letih, odkar je Carlos Boozer dosegel trojnega dvojčka 13. februarja 2008.

Clarkson je tekmo končal z 20 točkami, 11 podajami in 10 skoki. Italijan Simone Fontecchio je bil sicer najboljši igralec Jazza in tekme s 24 točkami. Lauri Markkanen je dodal 17 točk.

Naslednja tekma Dallasa bo v četrtek

Dallas naslednja tekma čaka že v četrtek, ko bodo v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času igrali v gosteh pri Portland Trail Blazers. Portland je doživel poraz v gosteh pri Phoenix Suns z 88:109.

Kamerunski košarkar Pascal Siakam je dosegel rekordnih 36 točk pri zmagi Toronta nad gostujočim Clevelandom s 124:121.

Britanski napadalec O.G. Anunoby, ki je leta 2019 z moštvom Toronto Raptors osvojil naslov lige NBA, je zablestel na svoji prvi tekmi v ligi NBA za New York Knicks. Svojemu novemu klubu je pomagal premagati vodilno ekipo zahodne konference Minnesoto s 112:106. Anunoby je dosegel 17 točk in šest skokov le nekaj ur po prihodu iz Toronta v sobotni menjavi.

Julius Randle je bil najboljši pri kratkohlačnikih z 39 točkami.

Giannis Antetokounmpo je dosegel 30 točk, 18 skokov in 11 podaj, kljub odlični predstavi Grka je zasedba Milwaukee Bucks doživela poraz proti ekipi Indiana Pacers 113:122. Najboljši pri Indiani je bil Tyrese Haliburton s 26 točkami, 11 podajami in devetimi skoki.

Branilci naslova iz Denverja Nuggets so premagali gostujoči Charlotte s 111:93.

Kawhi Leonard je ob vrnitvi po poškodbi dosegel 24 točk, Paul George jih je dodal 23, košarkarji Los Angeles Clippers pa so na prvi dan v letu 2024 premagali Miami Heat s 121:104 za tretjo zaporedno zmago. Leonard je presegel 13.000 kariernih točk v ligi NBA.