Okoli polovico smrtnih žrtev so zabeležili v mestu Wajima, kjer živi več kot 27.000 ljudi in kjer je po potresu izbruhnil obsežen požar, so sporočili iz prefekture Ishikawa. Posnetki iz zraka razkrivajo strahovito upostošenje mesta, ki ga je po potresu zajelo več požarov.

Iskanje preživelih, ujetih v ruševinah, se medtem nadaljuje. Pri tem po poročanju britanskega BBC sodeluje okoli tisoč reševalcev. »Pri iskanju in reševanju žrtev nesreče tekmujemo s časom,« je poudaril japonski premier Fumio Kishida po sestanku s pristojnimi za odziv na naravne katastrofe. Dodal je, da imajo reševalci težave pri dostopu do severa polotoka Noto, saj so vse poti do tja neprevozne. Dejal je tudi, da je potres povzročil zelo veliko gmotno škodo.

BREAKING: Impact of 7.6 magnitude earthquake in central Japanpic.twitter.com/Kjsudzg6fo — The Spectator Index (@spectatorindex) January 1, 2024

Po potresu je še vedno brez oskrbe z električno energijo okoli 33.000 gospodinjstev. Številna mesta so tudi brez tekoče vode.

Po potresu so oblasti zagotovile, da v jedrskih elektrarnah v bližini prizadetih območij niso poročali o nobenih nepravilnostih.

Žarišče najmočnejšega potresa z magnitudo 7,6 je bilo na polotoku Noto 505 kilometrov severozahodno od Tokia, kjer so potresne sunke čutili milijoni prebivalcev. Sledilo je še več deset potresov, med njimi številni močni.

Opozorilo pred cunamijem je preklicano, nevarnost popotresnih sunkov ostaja

Medtem ko se obseg škode po ponedeljkovem potresu še ugotavlja, je jasno, da je daleč od ravni uničenja, ki ga je leta 2011 povzročil potres z magnitudo 9,0, ki je sprožil cunami. V takratni katastrofi je bila poškodovana tudi jedrska elektrarna v Fukušimi.

Japonska meteorološka agencija je takoj po potresu izdala opozorilo pred cunamijem – prvo po uničujočem potresu in cunamiju leta 2011 – za Noto, vendar je po nekaj urah znižala stopnjo nevarnosti.