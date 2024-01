Osem od 15 vrhovnih sodnikov je zavrnilo amandma, ki je omejeval t. i. doktrino razumnosti, ki služi kot varovalka pred prekoračitvijo vladnih pooblastil.

Izraelska vladna koalicija je konec julija v parlamentu sprejela omenjeni del pravosodne reforme, ki sodišču odvzema možnost ukrepanja proti vladnim odločitvam. V skladu s tem vrhovno sodišče odločitve vlade ali posameznega ministra ne bi več moglo oceniti kot »neprimerne«. Opozicija je glasovanje v parlamentu bojkotirala, proti reformi pa so dolgo potekale množične demonstracije.

Izrael nima ustave ali zgornjega doma parlamenta, zaradi česar doktrina razumnosti v okviru t. i. temeljnih zakonov služi kot varovalka pred tem, da bi vlada prekoračila svoja pooblastila.

Vlada je vztrajala, da je reforma nujna za uravnoteženje pristojnosti med izvoljenimi predstavniki in sodstvom. V Netanjahujevi stranki Likud so danes izrazili obžalovanje nad odločitvijo sodišča, saj da to nasprotuje »volji ljudstva za enotnost, še posebej v času vojne«.