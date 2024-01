Za silvestrovo so v številnih nemških mestih izbruhnili izgredi, policisti pa so samo v Berlinu aretirali 390 oseb, večinoma zaradi prekrškov, povezanih z uporabo pirotehničnih sredstev.

V berlinskem predmestju Neukölln so prijeli osebe, ki so nameravale uporabiti molotovke. Iz države poročajo tudi o dveh nesrečah s pirotehniko, v katerih sta umrla dva 18-letnika. Ena nesreča se je zgodila na Bavarskem, druga pa v mestu Koblenz.

Po navedbah tiskovne predstavnice nemške policije je bilo v izgredih poškodovanih 54 policistov. Kljub velikemu številu aretacij in poškodovanih policistov so oblasti delo policije označile za uspešno, noč pa za bolj mirno kot lani.

Nemirno je bilo tudi na Nizozemskem, kjer je policija po vsej državi aretirala več kot 200 ljudi, v izgredih pa je bilo ranjenih več deset policistov.

V več mestih, med drugim tudi v Amsterdamu, so se policisti spopadli s skupinami ljudi, ki so nosili balaklave ter napadali mimoidoče ljudi, hiše in avtomobile. Samo v Rotterdamu je bilo zažganih 110 avtomobilov in električnih skuterjev.