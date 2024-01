Avstrijska policija je sporočila, da je požar izbruhnil okoli 4. ure zjutraj v lokalu v središču mesta, kjer so bili ljudje na novoletni zabavi.

Ena oseba, ki še ni identificirana, je bila smrtno poškodovana, je sporočila štajerska policija. Vsaj tri osebe so še vedno v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici.

»Po tem šoku lahko svojcem in prijateljem žrtev nesreče izrazim le najgloblje sožalje in upam, da bodo vsi poškodovani ozdraveli,« je v odzivu na nesrečo dejala županja Gradca Elke Kahr. Njen urad je sporočil, da je v požaru umrla mlada ženska, a policija tega za zdaj še ni potrdila. Policija avstrijske dežele Štajerska je bila sicer v zadnjih dneh precej obremenjena. Samo v zadnjih 24 urah je prejela okoli 1600 klicev v sili, na pomoč pa je priskočila skoraj 700-krat.

Ljudje so policijo večinoma klicali zaradi uporabe pirotehničnih sredstev in hrupa. Ognjemeti in petarde so v deželi povzročile več manjših požarov, a ti niso poškodovali nikogar.