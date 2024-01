Najboljši slovenski skakalec je že včeraj v kvalifikacijah Garmisch-Partenkierchna dokazal, da je imel v Oberstdorfu le slab dan. Z zmago v kvalifikacijah, svojo tretjo to sezono, je ponovno hitro dvignil slovenske apetite. Že v prvi seriji novoletne tekme je tokrat odličen skok Žabe pomenil, da ima visoke cilje tudi na tekmi. Zaostajal je le za Japoncem Rjojujem Kobajašijem in Janom Hörlom iz Avstrije. Vsi tekmovalci so bili zelo izenačeni, v prvi petnajsterici pa tudi ostali slovenski orli Lovro Kos, Peter Prevc in Timi Zajc.

V izjemnem vzdušju pred nemškimi navijači, ki so po 22 letih v visokih pričakovanjih zmagovalca turneje, ki sliši na ime Andreas Wellinger, so orli v drugo skakali še boljše. Lovro Kos je končal na 14., Timi Zajc na 11 in Peter Prevc na devetem. S 137 metri v finalu pa je napadel Lanišek, ob doskoku prehitel ljubljenca domačih navijačev in si zagotovil prve stopničke sezone. Hörl ga je polomil, za nekaj drame pa je poskrbelo še vreme. Kobajaši je dolgo čakal na svoj nastop in nato še na izračun točk. 135,5 metra pa je pomenilo 3,2 točke manj od Laniška, ki je prišel do svoje prve zmage sezone. Japonec je bil drugi, tretji pa Wellinger, ki ostaja vodilni skakalec turneje po nemškem delu. Karavana se sedaj seli v sosednji Innsbruck.